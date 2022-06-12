EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AUZEF harf notları açıklandı mı 2022? AUZEF harf notları nasıl öğrenilir?

AUZEF harf notları açıklandı mı 2022? AUZEF harf notları nasıl öğrenilir?

12.06.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF harf notları açıklandı mı? sorusunun yanıtı, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınav sonuçlarının belli olmasının ardından merak konusu olmuştu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) sosyal medya hesabından beklenen açıklama yapıldı. Peki AUZEF harf notları açıklandı mı 2022? İşte AUZEF AGNO ve harf notu hesaplama süreci...

AUZEF harf notları açıklandı mı 2022? AUZEF harf notları nasıl öğrenilir?

AUZEF harf notları, sınav sonuçlarının 10 Haziran 2022 Cuma günü belli olmasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyordu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları 4 Haziran Cumartesi ve 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmişti. Peki AUZEF harf notları açıklandı mı? AUZEF'den 'harf notu' açıklaması geldi. Detaylar haberimizde...

AUZEF HARF NOTLARI AÇIKLANDI MI 2022?

AUZEF harf notları açıklandı. İstanbul Üniversitesi AUZEF sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Öğrencilerimiz, harf notları http://aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yayınlanmıştır. ‘Öğrenim Bilgileri’ sekmesi altındaki ‘Sınav Sonuçları ve Notlar’ kısmından harf notlarınızı görüntüleyebilirsiniz."

AUZEF sınav sonuçları açıklandı 2022!

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2022!

4 ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF final sınav sonuçları açıklandı.

AUZEF sınav sonuçlarına http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı 2022!

Öte yandan bu yıl düzenlenecek olan AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi'nin sınav takvimine göre AUZEF bütünleme sınavları 02 - 03 Temmuz 2022'da yapılacak. Mezuniyet üç ders sınavları ise 24 Temmuz 2022'de gerçekleşecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücü kurslarından kontrolsüz "direksiyon eğitimi" uyarısıSürücü kurslarından kontrolsüz "direksiyon eğitimi" uyarısı
Anahtar Kelimeler:
sınav İstanbul Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

İlginizi Çekebilir

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.