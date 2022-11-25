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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı!

25.11.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF sınav sonuçları, geçen hafta 3 oturum şeklinde gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınav sonrası; İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere sınavlar 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde yapıldı. Şimdi gözler İstanbul Üniversitesi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri sınav sonuçlarını sorgulamak için kurumun resmi web sitesini sık sık ziyaret ediyor. İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları tarihi, İstanbul Üniversitesi'nde eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrenciler tarafından merak konusu oldu.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuç tarihi belli mi? Harf notu hesaplama yöntemi!

AUZEF sınav sonuçları internet üzerinden yayınlanacak.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuç tarihi belli mi? Harf notu hesaplama yöntemi!

AUZEF sınav sonuçlarının 27 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuç tarihi belli mi? Harf notu hesaplama yöntemi!

AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Sınav sonuçları AUZEF'in, web sitesinden kullanıcı adı ve şifre ile sorgulanacak.

AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuç tarihi belli mi? Harf notu hesaplama yöntemi!

AUZEF HARF NOTU HESAPLAMA

Açık öğretim programlarının yarıyıl ve yıl sonu sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 40 puan, uzaktan öğretim programlarından da en az 50 puan alınması gerekiyor.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuç tarihi belli mi? Harf notu hesaplama yöntemi!

Bitirme ve bütünleme sınavlarından ise bu notların altında notu olan öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılıyor. Sınava giriş yapılmazsa yine FF notu veriliyor.

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