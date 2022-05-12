2022 yılında çıkacağı konuşulan Avatar 2 için vizyon tarihi netleşti. Binlerce sinemaseverin merakla beklediği Avatar 2 için fragman yayınlandı. Başarılı yönetmen James Cameron'un gişe rekorları kıran filmi Avatar'ın devam filmi olan Avatar 2 filmine yoğun ilgi sürmeye devam ediyor. Peki, Avatar 2 ne zaman, hangi gün vizyona girecek? Avatar 2 oyuncuları kimler? İşte vizyon tarihi.
Avatar 2 ile ilgili açıklama filmin yönetmeni James Cameron ve yapımcı Disney’den geldi. Avatar 2 filmi 16 Aralık 2022 tarihinde sinemalarda vizyona gireceği öğrenildi.
Yapılan açıklamaya göre filmin ismi Avatar: The Way of Water (Avatar: Suyun Yolu) olacak. Film, isminden de anlaşılacağı üzere su altındaki bir evrende geçecek.
Avatar olaylarından birkaç yıl sonra geçen filmde Sully, artık klanlarının reisi ve Neytiri baş rahibesidir, ancak olaylar görünüşe göre çocuklarına odaklanacaktır.
Jake Sully rolünde Sam Worthington
Neytiri rolünde Zoe Saldana
Ronal rolünde Kate Winslet
Mo'at rolünde CCH Pounder
Tonowari rolünde Cliff Curtis
Neteyam rolünde Jamie Flatters
Lo'ak rolünde Britain Dalton
Tuktirey rolünde Trinity Bliss
Okuyucu Yorumları 0 yorum