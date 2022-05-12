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Avatar 2 ne zaman, hangi gün vizyona girecek? Avatar 2 oyuncuları kimler? İşte vizyon tarihi

12.05.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avatar 2 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, binlerce sinema tutkunu kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 2009 yılında ilk kez yayınlanan Avatar filmi, üç boyutlu olması nedeniyle milyonlarca liralık gişe rekoru kırmıştı. Herkes tarafından heyecanlı izlenen filmin yenisi için müjde verildi. Avatar 2 filminin fragmanının yayınlanmasıyla birlikte vizyon tarihi de belli olmuş oldu. Peki, Avatar 2 ne zaman, hangi gün vizyona girecek? Avatar 2 oyuncuları kimler? İşte vizyon tarihi.

Avatar 2 ne zaman, hangi gün vizyona girecek? Avatar 2 oyuncuları kimler? İşte vizyon tarihi

2022 yılında çıkacağı konuşulan Avatar 2 için vizyon tarihi netleşti. Binlerce sinemaseverin merakla beklediği Avatar 2 için fragman yayınlandı. Başarılı yönetmen James Cameron'un gişe rekorları kıran filmi Avatar'ın devam filmi olan Avatar 2 filmine yoğun ilgi sürmeye devam ediyor. Peki, Avatar 2 ne zaman, hangi gün vizyona girecek? Avatar 2 oyuncuları kimler? İşte vizyon tarihi.

AVATAR 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Avatar 2 ile ilgili açıklama filmin yönetmeni James Cameron ve yapımcı Disney’den geldi. Avatar 2 filmi 16 Aralık 2022 tarihinde sinemalarda vizyona gireceği öğrenildi.
Yapılan açıklamaya göre filmin ismi Avatar: The Way of Water (Avatar: Suyun Yolu) olacak. Film, isminden de anlaşılacağı üzere su altındaki bir evrende geçecek.

AVATAR 2 THE WAY OF WATER (SUYUN YOLU) FİLMİNİN KONUSU

Avatar olaylarından birkaç yıl sonra geçen filmde Sully, artık klanlarının reisi ve Neytiri baş rahibesidir, ancak olaylar görünüşe göre çocuklarına odaklanacaktır.

avatar 2 vizyon

AVATAR 2 OYUNCULARI

Jake Sully rolünde Sam Worthington

Neytiri rolünde Zoe Saldana

Ronal rolünde Kate Winslet

Mo'at rolünde CCH Pounder

Tonowari rolünde Cliff Curtis

Neteyam rolünde Jamie Flatters

Lo'ak rolünde Britain Dalton

Tuktirey rolünde Trinity Bliss

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