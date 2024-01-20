MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Avatar Atakan kızını usta sanatçı Selda Bağcan'a benzetti! Paylaşımı kısa sürede gündem oldu

Avatar Atakan kızını usta sanatçı Selda Bağcan'a benzetti! Paylaşımı kısa sürede gündem oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.01.2024 10:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafızalara Survivor'daki başarısıyla kazınmış olan Avatar Atakan, sosyal medyayı sık sık kullanan ünlüler arasında. Survivor'ın eski yarışmacısı son paylaşımıyla gündem oldu. Avatar Atakan kızı Zenia'yı usta sanatçı Selda Bağcan'a benzetti. Paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı. Paylaşıma ise "Bu benzerlik şaka mı" notunu düştü.

Avatar Atakan kızını usta sanatçı Selda Bağcan'a benzetti! Paylaşımı kısa sürede gündem oldu

2016 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler programında Ünlüler takımına dahil olan Avatar Atakan, 5 ay süren zorlu mücadele sonrası Survivor şampiyonu olmuştu.

Hafızalara Survivor'daki başarısıyla kazınmış olan Avatar Atakan, sosyal medyayı sık sık kullanan ünlüler arasında.

Survivor'ın ardından 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenen Kick boks ve Muay Thai sporcusu Avatar Atakan, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

zenda-selda bağcan

Survivor'ın eski yarışmacısı son paylaşımıyla gündem oldu. Avatar Atakan kızı Zenia'yı usta sanatçı Selda Bağcan'a benzettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Avatar Atakan, paylaşımına," Bu benzerlik şaka mı ? Sondaki gülüşü beni benden alıyor. Usta sanatçı Selda Bağcan'a daha çok benziyor. Yıllarca eşsiz sesiyle kilometrelerce koştuk. Keşke sesi de benzese. Siz ne düşünüyorsunuz?" notunu düştü.

"Yan yana gelmeleri lazım artık", "Sondaki Zenyanın albüm kapağı galiba", "Selda Bağcan yeniden doğdu" gibi yorumlar yapıldı.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnci Taneleri'nin Dilber'i yeni dansıyla yine olay oldu! İnci Taneleri'nin Dilber'i yeni dansıyla yine olay oldu!
Gizemli sevgilisiyle romantik poz! Gizemli sevgilisiyle romantik poz!
Buruk konser müjdesi: "Kaderde bu da varmış"Buruk konser müjdesi: "Kaderde bu da varmış"
Anahtar Kelimeler:
Selda Bağcan sosyal medya gönül
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında birbirine girdiler! O anlar gündem oldu

Canlı yayında birbirine girdiler! O anlar gündem oldu

Erken emeklilik, ikinci emekli maaşı, çalışma saati… Yeni reform yolda

Erken emeklilik, ikinci emekli maaşı, çalışma saati… Yeni reform yolda

Zam sonrası motorin fiyatları ilk kez 41 lirayı aştı!

Zam sonrası motorin fiyatları ilk kez 41 lirayı aştı!

AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu

AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu

İnci Taneleri'nin 'Dilber'den yeni dans! Hazar Ergüçlü yine çok konuşuldu

İnci Taneleri'nin 'Dilber'den yeni dans! Hazar Ergüçlü yine çok konuşuldu

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu! "Bizi adeta uyutmuşlar kandırıldım"

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu! "Bizi adeta uyutmuşlar kandırıldım"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.