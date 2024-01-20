Avatar Atakan kızını usta sanatçı Selda Bağcan'a benzetti! Paylaşımı kısa sürede gündem oldu

2016 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler programında Ünlüler takımına dahil olan Avatar Atakan, 5 ay süren zorlu mücadele sonrası Survivor şampiyonu olmuştu.

Hafızalara Survivor'daki başarısıyla kazınmış olan Avatar Atakan, sosyal medyayı sık sık kullanan ünlüler arasında.

Survivor'ın ardından 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenen Kick boks ve Muay Thai sporcusu Avatar Atakan, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Survivor'ın eski yarışmacısı son paylaşımıyla gündem oldu. Avatar Atakan kızı Zenia'yı usta sanatçı Selda Bağcan'a benzettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Avatar Atakan, paylaşımına," Bu benzerlik şaka mı ? Sondaki gülüşü beni benden alıyor. Usta sanatçı Selda Bağcan'a daha çok benziyor. Yıllarca eşsiz sesiyle kilometrelerce koştuk. Keşke sesi de benzese. Siz ne düşünüyorsunuz?" notunu düştü.

"Yan yana gelmeleri lazım artık", "Sondaki Zenyanın albüm kapağı galiba", "Selda Bağcan yeniden doğdu" gibi yorumlar yapıldı.







