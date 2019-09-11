Avcılar'da İETT otobüsü kontrolden çıkıp 5 araca çarptı!

Kaza, bugün saat 08.45 sıralarında Ambarlı Meydan'da meydana geldi. İETT otobüsü Cihangir'deki hareket alanından çıktıktan sonra Ambarlı Meydan rampasında yolun kaygan olmasının etkisiyle kaydı.
5 ARACA VE BİR DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİ
Kontrolden çıkan otobüs 5 araca ve bir direğe çarparak durabildi. İhbar üzerine 112 ve Avcılar Emniyet müdürlüğü ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hafif yaralı 4 yolcu ayakta tedavi edildi.
Kaynak: DHA
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