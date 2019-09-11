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Avcılar'da İETT otobüsü kontrolden çıkıp 5 araca çarptı!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 11.09.2019 11:30 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da iddialara göre belediyenin yolu sulamasından kaynaklanan kazada kontrolden çıkan İETT otobüsü 5 araca çarptı. Kazada otobüs şoförü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Avcılar'da İETT otobüsü kontrolden çıkıp 5 araca çarptı!

Kaza, bugün saat 08.45 sıralarında Ambarlı Meydan'da meydana geldi. İETT otobüsü Cihangir'deki hareket alanından çıktıktan sonra Ambarlı Meydan rampasında yolun kaygan olmasının etkisiyle kaydı.

5 ARACA VE BİR DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİ

Kontrolden çıkan otobüs 5 araca ve bir direğe çarparak durabildi. İhbar üzerine 112 ve Avcılar Emniyet müdürlüğü ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hafif yaralı 4 yolcu ayakta tedavi edildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Avcılar iett otobüsü

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