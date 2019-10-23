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Avcılar'da kapalı semt pazarında 3 metreden düşen kadın ağır yaralandı

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GÜNDEM  | 23.10.2019 16:43 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar Ispartakule Kapalı Semt Pazarı'nın girişinde ayağı kayan kadın yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Semt pazarının geçen hafta açıldığı belirtildi.

Kadının düşündüğünü gören vatandaşların haber vermesi ile gelen ambulansla kadın hastaneye kaldırıldı. Devlet Arkan (40) isimli kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

KORKULUK YOKTU

İnşaat çalışmaları bitirilmeden pazarın açıldığı ve kadının düştüğü yerde de korkulukların olmadığı iddia edildi. Kadın düştükten sonra bazı görevlilerin kadının düştüğü noktaya kiremit ve kalaslar koyduğu öne sürüldü. Görevlilerin kiremit ve kalasları yerleştirdikleri anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Semt pazarının geçen hafta açıldığı öğrenildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Avcılar istanbul semt pazarı kaza

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