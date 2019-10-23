Avcılar'da kapalı semt pazarında 3 metreden düşen kadın ağır yaralandı

Kadının düşündüğünü gören vatandaşların haber vermesi ile gelen ambulansla kadın hastaneye kaldırıldı. Devlet Arkan (40) isimli kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
KORKULUK YOKTU
İnşaat çalışmaları bitirilmeden pazarın açıldığı ve kadının düştüğü yerde de korkulukların olmadığı iddia edildi. Kadın düştükten sonra bazı görevlilerin kadının düştüğü noktaya kiremit ve kalaslar koyduğu öne sürüldü. Görevlilerin kiremit ve kalasları yerleştirdikleri anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Semt pazarının geçen hafta açıldığı öğrenildi. (DHA)
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