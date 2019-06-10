Avengers: Endgame 2 milyarı geçti ama...

Vizyona girdiği 7. haftanın sonunda 2 milyar 730.6 milyon dolar gişe başarısı elde eden Avergers serisinin son filmi 58 milyon dolar daha gişe başarısı elde ederse Avatar'ın 2 milyar 788 milyon dolarlık rekorunu geçecek.. Ancak bu hafta ABD'de 4.8 milyon gişe yapan filmin dünya genelinde bu rakama ulaşıp ulaşamayacağı net değil. İşte son yıllarda gişeyi domine eden Marvel filmleri...
Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
863.8 milyon dolar
Spider-Man: Homecoming (2017)
880.2 milyon dolar
Captain America: Civil War (2016)
1 milyar 15 milyon dolar
Iron Man 3 (2013)
1 milyar 21 milyon dolar
Black Panther (2018)
1 milyar 34 milyon dolar
Avengers: Age of Ultron (2015)
1 milyar 4 milyon dolar
The Avengers (2012)
1 milyar 52 milyon dolar
Captain Marvel (2019)
1 milyar 127.8 milyon dolar
1.Avengers: Endgame (2019)
2 milyar 730.6 milyon dolar
Okuyucu Yorumları 0 yorum