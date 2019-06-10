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Avengers: Endgame 2 milyarı geçti ama...

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 10.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

Avengers: Endgame Marvel filmleri arasında zirveye yerleşmeyi başarsa da sinema tarihinde zirveye oturmayı başaramadı. Birçok rekoru alt eden Avengers: Endgame filminin tahtın sahibi olmasını engelleyen filmse Avatar oldu. Peki Avatar ile arasında ne kadar farkı var dersiniz?

Avengers: Endgame 2 milyarı geçti ama...

Vizyona girdiği 7. haftanın sonunda 2 milyar 730.6 milyon dolar gişe başarısı elde eden Avergers serisinin son filmi 58 milyon dolar daha gişe başarısı elde ederse Avatar'ın 2 milyar 788 milyon dolarlık rekorunu geçecek.. Ancak bu hafta ABD'de 4.8 milyon gişe yapan filmin dünya genelinde bu rakama ulaşıp ulaşamayacağı net değil. İşte son yıllarda gişeyi domine eden Marvel filmleri...

  1. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
    863.8 milyon dolar

  2. Spider-Man: Homecoming (2017)
    880.2 milyon dolar

  3. Captain America: Civil War (2016)
    1 milyar 15 milyon dolar

  4. Iron Man 3 (2013)
    1 milyar 21 milyon dolar

  5. Black Panther (2018)
    1 milyar 34 milyon dolar

  6. Avengers: Age of Ultron (2015)
    1 milyar 4 milyon dolar

  7. The Avengers (2012)
    1 milyar 52 milyon dolar

  8. Captain Marvel (2019)
    1 milyar 127.8 milyon dolar

  9. Avengers: Infinity War (2018)
    2 milyar 47 milyon dolar

1.Avengers: Endgame (2019)
2 milyar 730.6 milyon dolar

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Anahtar Kelimeler:
sinema Avengers: Endgame

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