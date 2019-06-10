Avengers: Endgame 2 milyarı geçti ama...

Vizyona girdiği 7. haftanın sonunda 2 milyar 730.6 milyon dolar gişe başarısı elde eden Avergers serisinin son filmi 58 milyon dolar daha gişe başarısı elde ederse Avatar'ın 2 milyar 788 milyon dolarlık rekorunu geçecek.. Ancak bu hafta ABD'de 4.8 milyon gişe yapan filmin dünya genelinde bu rakama ulaşıp ulaşamayacağı net değil. İşte son yıllarda gişeyi domine eden Marvel filmleri...

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

863.8 milyon dolar Spider-Man: Homecoming (2017)

880.2 milyon dolar Captain America: Civil War (2016)

1 milyar 15 milyon dolar Iron Man 3 (2013)

1 milyar 21 milyon dolar Black Panther (2018)

1 milyar 34 milyon dolar Avengers: Age of Ultron (2015)

1 milyar 4 milyon dolar The Avengers (2012)

1 milyar 52 milyon dolar Captain Marvel (2019)

1 milyar 127.8 milyon dolar Avengers: Infinity War (2018)

2 milyar 47 milyon dolar

1.Avengers: Endgame (2019)

2 milyar 730.6 milyon dolar



