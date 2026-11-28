Günümüzde yiyecekleri soğutmak ve sıcak yaz günlerinde serinlemek için buzdolaplarından yararlanıyoruz. Ancak bundan yüzyıllar önce insanlar, doğanın sunduğu imkanlardan faydalanarak farklı soğutma yöntemleri geliştirmişti.

Osmanlı döneminde de kışın yağan karlar ve dağlardan elde edilen buzlar, yaz aylarında kullanılmak üzere muhafaza ediliyordu. Zamanla kar ve buz temini, kendi görevlileri ve ticaret sistemi bulunan bir ekonomik faaliyet haline gelmişti.

KARLARI ÖZEL KUYULARDA SAKLIYORLARDI

Osmanlı döneminde karı yaz aylarına kadar muhafaza etmek için kullanılan yöntemlerden biri kar kuyularıydı. Kışın toplanan karlar, önceden hazırlanan bu kuyulara dolduruluyor ve sıkıca bastırılarak üzerleri örtülüyordu. Karın korunması ve taşınması sırasında keçe, saman ve kuru ot gibi malzemelerden de yararlanılıyordu. Bu malzemeler dışarıdan gelen ısının kara ulaşmasını yavaşlatarak erime süresinin uzamasına yardımcı oluyordu.

Yaz mevsimi geldiğinde kuyularda muhafaza edilen kar çıkarılıyor ve kullanılmak ya da satılmak üzere şehirlere götürülüyordu.

İSTANBUL'UN 70 KAR KUYUSU VARDI

Kar ve buz, Osmanlı döneminde yalnızca saray mutfağında kullanılan ürünler değildi. İstanbul halkının da kar ve buza talep göstermesi, karcılığın ayrı bir meslek haline gelmesini sağlamıştı. Akademik araştırmalara göre 17. yüzyılda İstanbul'da yedisi Eyüp'te olmak üzere toplam 70 kar kuyusu bulunuyordu. Kar ve buzun daha az erimesi için taşıma işlemleri genellikle geceleri veya sabahın erken saatlerinde gerçekleştiriliyordu.

ULUDAĞ'DAN İSTANBUL'A KAR VE BUZ TAŞINIYORDU

Osmanlı sarayının kar ve buz ihtiyacının karşılanmasında Bursa'daki Uludağ önemli bir yere sahipti. Osmanlı belgelerinde Keşiş Dağı olarak da anılan Uludağ'ın yanı sıra Gemlik'teki Katırlı Dağı'ndan da kar ve buz temin ediliyordu. Bölgelerden elde edilen kar ve buzlar, Gemlik ve Mudanya gibi iskeleler üzerinden deniz yoluyla İstanbul'a ulaştırılıyordu.

Osmanlı sarayında ise kar ve buz ihtiyacının karşılanması için Matbah-ı Âmire'ye, yani saray mutfakları teşkilatına bağlı Karhâne-i Âmire bulunuyordu. Bu teşkilatta kar ve buz temininden sorumlu görevliler çalışıyordu.

Arşiv kayıtlarına göre haziran ayından ağustos sonuna kadar saraya her gün kar ve buz teslim ediliyor, bunlar saray halkına ve devlet erkânına dağıtılıyordu.

ŞERBETTEN DONDURMAYA KADAR PEK ÇOK ALANDA KULLANILIYORDU

Kar ve buzun Osmanlı mutfak kültüründe önemli bir yeri vardı. Özellikle sıcak yaz günlerinde şerbetlerin ve hoşafların soğutulmasında, dondurma yapımında ve etlerin bozulmasının geciktirilmesinde bu doğal soğutma kaynaklarından yararlanılıyordu.

Dondurmacılar, şerbetçiler, hoşafçılar ve kebapçılar da yaz aylarında kar ve buz temin eden esnaf grupları arasında yer alıyordu. Kar ve buz, hayır faaliyetlerine de konu oluyordu. Varlıklı kişiler sıcak yaz günlerinde halka ücretsiz kar dağıtırken bazı saray mensupları çeşme sularının soğutulması amacıyla vakıflar kuruyordu.

Yapay buz üretiminin yaygınlaşmasından önce kullanılan bu geleneksel yöntemler, Osmanlı döneminin gündelik yaşamında ve mutfak kültüründe önemli bir yer tutuyordu.

Not: Görsel yapay zeka tarafından temsili olarak üretilmiştir.