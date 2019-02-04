Avengers: Endgame'den Super Bowl tanıtımı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 04.02.2019 09:08 | Son Güncelleme

ABD’nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl dün gece gerçekleşti. Tüm dünyanın merakla beklediği reklam arasında ise yılın en çok beklenen yapımlarından Avengers: Endgame'den yeni tanıtım yayımlandı.

Avengers: Endgame'den Super Bowl tanıtımı

Geçtiğimiz yıl sinema salonlarında adeta bir şok etkisi yaratan Avengers: Infinity War filminden sonra gözlerin heyecanla çevrildiği Avengers: Endgame’den Super Bowl sırasında yeni bir tanıtım fragmanı yayımlandı. Serinin demirbaşları Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Sebastian Stan, Elizabeth Olsen ve Josh Brolin gibi isimlerin geri döndüğü filmde Brie Larson, Paul Rudd, Jeremy Renner, Tilda Swinton, Evangeline Lilly ve Frank Grillo gibi daha önce Marvel Sinematik Evreni’ndeki filmlerde yer almış isimlerle birlikte bir de ilk kez göreceğimiz Katherine Langford karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

2018 yapımı Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin devamı olan Avengers: Endgame’de Thanos'un kurduğu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için kahramanlarımız hayatlarının en büyük mücadelesine girişeceklerdir. Hepsi kişisel olarak önem verdikleri şeyleri kaybetmiş olan kahramanlarımız için intikam vakti gelmiştir.

Avengers: Endgame, Türkiye’de 26 Nisan 2019‘da vizyona girecek.


PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Captain Marvel’den Super Bowl’a özel tanıtım videosuCaptain Marvel’den Super Bowl’a özel tanıtım videosu
Margot Robbie’den set itirafıMargot Robbie’den set itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avengers: Endgame Super Bowl

En Çok Okunan Trend Haberler

Canan Karatay'dan dikkat çeken çay uyarısı! Sakın bunu yapmayın

Canan Karatay'dan dikkat çeken çay uyarısı! Sakın bunu yapmayın

Kayıp futbolcudan kahreden haber!

Kayıp futbolcudan kahreden haber!

Mert Alaş, Kendall Jenner'ın çıplak fotoğrafını paylaştı

Mert Alaş, Kendall Jenner'ın çıplak fotoğrafını paylaştı

Flaş Başakşehir sözleri! 'Benim kurduğum takım'

Flaş Başakşehir sözleri! 'Benim kurduğum takım'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Captain Marvel’den Super Bowl’a özel tanıtım videosu

Captain Marvel’den Super Bowl’a özel tanıtım videosu

Margot Robbie’den set itirafı

Margot Robbie’den set itirafı

Survivor 2019'da ilk eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'a kim veda edecek? İşte elemeye kalan isimler!

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Çukur'dan Halka'ya transfer oldu

Çukur'dan Halka'ya transfer oldu

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı galasına ünlü akını

Tatsız bir şey yaşandı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.