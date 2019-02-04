Avengers: Endgame'den Super Bowl tanıtımı

Geçtiğimiz yıl sinema salonlarında adeta bir şok etkisi yaratan Avengers: Infinity War filminden sonra gözlerin heyecanla çevrildiği Avengers: Endgame’den Super Bowl sırasında yeni bir tanıtım fragmanı yayımlandı. Serinin demirbaşları Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Sebastian Stan, Elizabeth Olsen ve Josh Brolin gibi isimlerin geri döndüğü filmde Brie Larson, Paul Rudd, Jeremy Renner, Tilda Swinton, Evangeline Lilly ve Frank Grillo gibi daha önce Marvel Sinematik Evreni’ndeki filmlerde yer almış isimlerle birlikte bir de ilk kez göreceğimiz Katherine Langford karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
2018 yapımı Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin devamı olan Avengers: Endgame’de Thanos'un kurduğu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için kahramanlarımız hayatlarının en büyük mücadelesine girişeceklerdir. Hepsi kişisel olarak önem verdikleri şeyleri kaybetmiş olan kahramanlarımız için intikam vakti gelmiştir.
Avengers: Endgame, Türkiye’de 26 Nisan 2019‘da vizyona girecek.
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