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İstanbul'un ziyaretçi akınına uğrayan 5 semti belli oldu: Adım atacak yer kalmıyor

İstanbul’da, yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği 5 semt belirlendi. Megakentte yaşayanların yanı sıra şehre gelenlerin de ilk durakları olan bu semtler, günün her saati yoğun insan hareketliliğine sahne oluyor.

İstanbul'un ziyaretçi akınına uğrayan 5 semti belli oldu: Adım atacak yer kalmıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un simgesi haline gelen ve "yolu düşmeyenin kalmadığı" o 5 semt ve öne çıkan özellikleri şöyle sıralandı:

İstanbul un ziyaretçi akınına uğrayan 5 semti belli oldu: Adım atacak yer kalmıyor 1

SULTANAHMET

İstanbul turizminin lokomotifi konumunda olan Sultanahmet, tarihi ve kültürel miras unsurlarıyla ilk sırada yer alıyor. Bünyesinde barındırdığı Ayasofya-i Kebir Camii, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı ile semt, her yıl milyonlarca kültür turistini ağırlıyor. Bölge, uluslararası turizm turlarının da ana merkezi olma özelliğini koruyor.

İstanbul un ziyaretçi akınına uğrayan 5 semti belli oldu: Adım atacak yer kalmıyor 2

TAKSİM / BEYOĞLU

Kozmopolit yapısı ve 24 saat yaşayan sokaklarıyla bilinen Taksim ve Beyoğlu, İstanbul'un en yoğun akslarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle İstiklal Caddesi ve tarihi tramvay, yerli ve yabancı ziyaretçilerin şehirdeki ilk uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Semt, kültür-sanat etkinlikleri ve eğlence sektörünün merkezi konumunda bulunuyor.

İstanbul un ziyaretçi akınına uğrayan 5 semti belli oldu: Adım atacak yer kalmıyor 3

KADIKÖY

Anadolu Yakası’nın en yüksek mobiliteye sahip ilçesi olan Kadıköy, özellikle genç nüfusun ve sosyalleşmek isteyenlerin odak noktası durumunda. Tarihi Kadıköy Çarşısı, Bahariye Caddesi ve Moda Sahili ile dikkat çeken semt, vapur hatlarının kesişim noktası olması sebebiyle de gün içinde yüz binlerce kişinin geçiş güzergahını oluşturuyor.

İstanbul un ziyaretçi akınına uğrayan 5 semti belli oldu: Adım atacak yer kalmıyor 4

BEŞİKTAŞ / ORTAKÖY

Ulaşım ağlarının merkezinde yer alan Beşiktaş, dinamik çarşı yapısı ve sahil şeridiyle yoğun ziyaretçi çekiyor. Beşiktaş'a bağlı bir diğer turistik hat olan Ortaköy ise, Büyük Mecidiye Camii ve Boğaz Köprüsü'nün oluşturduğu ikonik manzara eşliğinde, özellikle gastronomi ve fotoğraf turizminin şehirdeki en önemli durakları arasında yer alıyor.

İstanbul un ziyaretçi akınına uğrayan 5 semti belli oldu: Adım atacak yer kalmıyor 5

BALAT

Fatih ilçesine bağlı tarihi semtlerden biri olan Balat, son yıllarda yürütülen restorasyon projeleri ve popüler kültürün etkisiyle ziyaretçi rekorları kırıyor. Rengarenk cumbalı evleri, dik yokuşları, antikacıları ve konsept kafeleriyle semt, özellikle hafta sonları fotoğrafçılar, yerli gezginler ve turlar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor.

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İstanbul turist Şehir hastanesi ilçe semt
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