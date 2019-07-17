Avengers: Endgame gişede Avatar’ı geçmek üzere

Marvel evreninin en çok beklenen filmlerinden olan Avengers: Endgame, geçtiğimiz nisan ayında vizyondaki yerini almıştı. Kısa sürede büyük bir seyirci kitlesine ulaşan yapım, beklenildiği üzere gişe rekortmeni filmi Avatar’ı geçemedi. Tüm zamanların en çok gişe yapan filmi olmak isteyen Avengers: Endgame şimdiye kadar 2,78 milyar dolar civarında gişe hasılatı yaptı. Ünvanın şimdiki sahibi Avatar’ın elde ettiği hasılat ise 2,788 milyar dolar.

Avengers: Endgame filmi Nisan ayında vizyona girmesiyle bir buçuk ay vizyonda kalmıştı. Ardından yönetmen Russo kardeşler, filmden atılan sahneleri ekleyerek Avengers: Endgame’i yeniden vizyona soktular. Yakın zamanda Avengers: Endgame ile bağlantıları olan Spider-Man: Evden Uzakta filminin vizyona girmesi de Marvel’in en iyi taktiklerinden biri oldu. Avengers: Endgame’in bir süre daha vizyonda kalması planlanıyor. Bu zaman içinde de muhtemelen gişede Avatar’ı geçerek, tüm zamanların en çok gişe yapan filmi ünvanını alacak gibi görünüyor.



