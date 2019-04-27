Mynet Trend

Avengers Endgame korsana yenik düştü

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 27.04.2019 14:53 | Son Güncelleme

Sinemaseverlerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği Avengers Endgame sonunda vizyona girdi. Endgame’in vizyona girmesiyle birlikte Avengers Endgame izle Google’a en çok aratılan cümlelerden biri oldu.

Avengers Endgame korsana yenik düştü

Marvel’ın 22 filmlik sinematik evreninin sonu olan Avengers Endgame daha ilk günden korsana düştü. Doğal olarak filmin korsan versiyonu sinema çekimi. Bu yüzden de kalite olarak çok vasat.

Bu sebepten ötürü Avengers Endgame izle olarak aratıldığında, karşınıza çıkan korsan sitelere itibar etmemenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu sitelerdeki görüntüler az önce de belirttiğimiz üzere çok kötü. İnanın böylesine bir filmi, bu çöp niteliğindeki görüntülerle izlemek istemezsiniz.

Men in Black International için yeni fragman

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Men in Black International'dan yeni fragmanMen in Black International'dan yeni fragman
Avengers: Endgame Türkiye'de rekor kırdıAvengers: Endgame Türkiye'de rekor kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avengers: Endgame Google sinema film fragman
 

En Çok Okunan Trend Haberler

AYM binasında skandal fotoğraflar

AYM binasında skandal fotoğraflar

Başkentin göbeğinde şok görüntüler!

Başkentin göbeğinde şok görüntüler!

Fuhuş yapan kadınların gerçek meslekleri şoke etti

Fuhuş yapan kadınların gerçek meslekleri şoke etti

Kahramankazan'da makam aracı uygulaması sona erdi

Kahramankazan'da makam aracı uygulaması sona erdi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Müge Anlı'da dehşete düşüren mehir cinayeti!

Müge Anlı'da dehşete düşüren mehir cinayeti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Arka Sokaklar'da büyük şok! O isim öldü mü?

Arka Sokaklar'da büyük şok! O isim öldü mü?

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Men in Black International'dan yeni fragman

Men in Black International'dan yeni fragman

Avengers: Endgame Türkiye'de rekor kırdı

Avengers: Endgame Türkiye'de rekor kırdı

Sinematek 7 yaşında

Sinematek 7 yaşında

Seyid Çolak: Filmlerimde Rus kültürüyle bağ kurmak istiyorum

'Rus kültürüyle bağ kurmak istiyorum'

Pera Film Hatıranın Peşinde!

Pera Film Hatıranın Peşinde!

Bir Aile Hikayesi dizisine flaş transfer! Cihat Tamer hangi rolde oynuyor?

Bir Aile Hikayesi dizisine flaş transfer!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.