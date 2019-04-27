Avengers Endgame korsana yenik düştü

Marvel’ın 22 filmlik sinematik evreninin sonu olan Avengers Endgame daha ilk günden korsana düştü. Doğal olarak filmin korsan versiyonu sinema çekimi. Bu yüzden de kalite olarak çok vasat.
Bu sebepten ötürü Avengers Endgame izle olarak aratıldığında, karşınıza çıkan korsan sitelere itibar etmemenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu sitelerdeki görüntüler az önce de belirttiğimiz üzere çok kötü. İnanın böylesine bir filmi, bu çöp niteliğindeki görüntülerle izlemek istemezsiniz.
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