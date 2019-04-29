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Sinema girişinde bağırarak filmin sonunu söyleyen adamı dövdüler

BBC BBC
29.04.2019 12:14 | Son Güncelleme

Hong Kong'da bir sinema salonunun önünde bağırarak Marvel'ın yeni gösterime giren "Avengers: Endgame" filminin sonunu söyleyen bir adam, bilet kuyruğunda bekleyen seyirciler tarafından ağır şekilde dövüldü.

Sinema girişinde bağırarak filmin sonunu söyleyen adamı dövdüler

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, Causeway Bay adlı sinemada yaşanan olayın ardından adı açıklanmayan adamın kaldırımda kanlar içinde kaldığı görülüyor.

'THANOS SİZDEN SESSİZ OLMANIZI İSTİYOR'

Endgame yönetmenleri Joe Russo ve Anthony Russo, seyircilere saygı için filminin sonunun söylenmemesi çağrısında bulunmuştu.

Yönetmenlerin açıklamasında "Çoğunuz filme zaman ayırıp öyküyü beklediğiniz için bir kez daha sizden yardım istiyoruz. Unutmayın, Thanos (Filmde sonsuz yaşam gücüne sahip ana kötü karakter) sizden sessiz olmanızı talep ediyor" denilmişti.

Dünya genelinde birçok izleyicinin bu çağrıya uyduğu ve filmin sonundan bahsetmemeye özen gösterdiği belirtiliyor.

2018 yapımı Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin devamı niteliğindeki "Endgame" 26 Nisan'da gösterime girmişti.


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