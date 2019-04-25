Avengers: Endgame vizyona giriyor: Süper kahraman filmleri neden çok popüler?

Ancak son 10 yılda film endüstrisinde güçlü bir konum elde ettiler. Öyle ki, tüm zamanların en fazla hasılat yapan 10 yapımından dördü süper kahraman filmleri.

Bugün (Türkiye dahil) dünya çapında vizyona girecek olan Avengers: Endgame'in bu listeye eklenmesi çok az kişiyi şaşırtacak.

Marvel stüdyolarının 2018'de vizyona giren bir önceki Avengers filmi Infinity War (Sonsuzluk Savaşı) 2 milyar dolarlık gişe hasılatına ulaşmıştı.

"Fantastik" ya da "bilim kurgu" türündeki filmlerin başarıları alışılmadık bir durum değil. The Star Wars (Yıldız Savaşları) efsanesi, bunun en iyi bilinen örneği. Ancak son dönemde süper kahraman filmlerinin ticari performanslarının da arttığı görülüyor.

Bunun nedenlerini derledik:



1. Görsel efektler

1978 yapımı Superman, ABD'de Grease'in ardından en fazla hasılat yapmış ikinci filmdi.

3 dalda Oscar ödüllerine aday gösterildi ama bunların hiçbiri görsel efektle bağlantılı değildi.

Ancak son 40 yılda teknoloji öylesine gelişti ki, bugünlerde en karmaşık sahneler dijital teknolojinin yardımıyla kolaylıkla ve en gerçekçi şekilde çekilebiliyor.