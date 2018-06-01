Avlu 10. son bölümü dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Gözyaşları içinde izlenen son bölümden sonra Avlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı hemen kontrol edilmeye başlandı. Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin başrolünde oynadığı Avlu dizisi, her bölümü ile izleyici sayısını artırmaya devam ediyor. güçlü oyunculukları ile kendine bağlayan Avlu son bölümde Ecem'in cenazesi toprağa verilirken Azra'nın cezaevi radyosunda çaldığı rahmetli Neşet Ertaş'ın "Dertli Anam" türküsü yüreklere dokundu. Avlu son bölümde Deniz, Hakan ile görüşmesi sonrasında Ecem'in Alp tarafından öldürüldüğünü öğreniyor. Şimdi Deniz ne yapacak merak ediliyor. Avlu son bölümü tamamını haberimizdeki bağlantıdan kesintisiz izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ecem’in ölüm haberi Deniz’i adeta bir enkaza çevirir. Cezaevindeki tüm kadınlar gelen haberle yasa boğulmuştur. Biri hariç...

Kudret olan biteni sadece izlemektedir. İçerdeki ölüm sessizliğini bozacak kişi ise Hakan olacaktır. Farkında olmadan sarfedeceği bir kelime Deniz’in bir sonraki hamlesi için kilit bir rol oynamaktadır...