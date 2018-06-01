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Avlu 10. son bölüm izle: "Deniz, bu bir cinayet!" (Avlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 01.06.2018 07:27 | Son Güncelleme

Avlu 10. son bölümü, Alp tarafından öldürülen Ecem'in cenazesi nedeniyle gözyaşları içinde izlendi. Son bölümden sonra Avlu 11. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Avlu son bölümde Ecem'in ölümü Deniz'i derinden sarsıyor. Ecem'in ölümü sonrasında Hakan, Alp'in peşine düşüyor. Ve adresini savcıya veriyor. Alp hakkında bir delil bulamadıkları için serbest bırakmak zorunda kalıyor. Deniz, Hakan ile yüzleşmesinde Alp ismini öğreniyor. Deniz ne yapacak? İşte Avlu son bölüm detayları...

Avlu 10. son bölüm izle: "Deniz, bu bir cinayet!" (Avlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Avlu 10. son bölümü dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Gözyaşları içinde izlenen son bölümden sonra Avlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı hemen kontrol edilmeye başlandı. Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin başrolünde oynadığı Avlu dizisi, her bölümü ile izleyici sayısını artırmaya devam ediyor. güçlü oyunculukları ile kendine bağlayan Avlu son bölümde Ecem'in cenazesi toprağa verilirken Azra'nın cezaevi radyosunda çaldığı rahmetli Neşet Ertaş'ın "Dertli Anam" türküsü yüreklere dokundu. Avlu son bölümde Deniz, Hakan ile görüşmesi sonrasında Ecem'in Alp tarafından öldürüldüğünü öğreniyor. Şimdi Deniz ne yapacak merak ediliyor. Avlu son bölümü tamamını haberimizdeki bağlantıdan kesintisiz izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ecem’in ölüm haberi Deniz’i adeta bir enkaza çevirir. Cezaevindeki tüm kadınlar gelen haberle yasa boğulmuştur. Biri hariç...

Kudret olan biteni sadece izlemektedir. İçerdeki ölüm sessizliğini bozacak kişi ise Hakan olacaktır. Farkında olmadan sarfedeceği bir kelime Deniz’in bir sonraki hamlesi için kilit bir rol oynamaktadır...

AVLU SON BÖLÜM İZLE



AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Avlu yeni bölüm fragmanı, dün akşam ekrana gelen son bölümden sonra merak ediliyor. Fakat henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Avlu yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Avlu yeni bölüm fragmanı için tıklayınız

AVLU OYUNCU KADROSU

Deniz Demir: Demet Evgar
Azra Kaya: Ceren Moray
Kudret Öztürk: Nursel Köse
Murat Ünal: Kenan Ece
Hakan Demir: Teoman Kumbaracıbaşı
Nilgün Demir: Rüçhan Çalışkur
Nihal Ünal: Şebnem Dönmez
Oktay Boran: Çağdaş Onur Öztürk
Melis Ersoy: Deniz Barut
Özlem Balaban: Onuryay Evrentan Atasalihi
Ecem Demir: Eslem Akar
Jale Şahin: Şeyla Halis
Hasret Şengül: Ayça Damgacı

Neşet Ertaş - Dertli Anam

Ey garip gönüllüm kara kaderlim
Kaderşne küsüp küsüp ağlama
Kaderin elinde gönlü kederlim
Kaşlarını asıp asıp ağlama

Felek şu halımı bilmedi deyi
Dünyada muradım olmadı deyi
Daha da bu çilem dolmadı deyi
Deli deli esip esip ağlama

Ağalama anam ağlama
Yüreğimi dağlama
Bende çektim felekten
Felefe gönü bağlama

Dertli anam yandı sinem

İnsanım dünyaya geldim diyerek
Derd ü çile ile dondum diyerek
Sessiz sessiz susup susup ağlama

Ben bir garibim kuluyum hakkın
Seyreder alemi o bize yakın
O ölmez yiğidi unutma sakın
Umudunu kesip kesip ağlama

Ağlama anam ağlama
Yüreğimi dağlama
Ben de çektim felekten
Feleğe gönül bağlama

Dertli anam yandı sinem

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