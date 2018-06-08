Avlu 11. son bölümü (Avlu sezon finali) izle: Ölümüne düelloda Kudret öldü mü?

Avlu 11. son bölümü yani Avlu sezon finali geceye damgasını vurdu. Star TV'de ekrana gelen ve başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin oynadığı Avlu izleyenleri şok eden bir final sahnesi ile sona erdi. Deniz, Ecem'i öldürenin Alp olduğunu ve onunda Kudret'in oğlu olduğunu öğrendikten sonra onunla hesaplaşmak için fırsat kollamaktadır. Avlu sezon finalinde Deniz'in üstüne giden ve onu kızdırmak için herşeyi yapan Kudret, hapishaneyi karıştırmayı başarıyor. Amacı bu hengamede Deniz ile yalnız kalabilmek...

Bu karmaşa sırasında Azra ve arkadaşları, Deniz'i engellemek istiyor fakat Kudret'in ekibi tarafından bıçaklanıyorlar. Deniz ile Kudret'in ölüm randevusu Avlu sezon finalinde gerçekleşti. Deniz, Kudret'i defalarca bıçaklıyor. Azra yetişiyor ve engellemek istiyor ama Deniz son darbesini de yapıyor. Peki Kudret öldü mü? Avlu sezon finali tamamını haberimizden izleyebilirsiniz.

AVLU SEZON FİNALİNDE ÖLÜMÜNE DÜELLO SAHNESİ: KUDRET ÖLDÜ MÜ?





AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz, kızının katilini arıyor. Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.