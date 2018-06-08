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Avlu 11. son bölümü (Avlu sezon finali) izle: Ölümüne düelloda Kudret öldü mü?

DİZİ HABERLERİ  | 08.06.2018 07:54 | Son Güncelleme

Avlu 11. son bölümü ile dün akşam müthiş bir sezon finali yaptı. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin oynadığı Avlu, gerek muhteşem oyunculuk gerek senaryo ile büyük ilgi çekmeye devam ediyor. Avlu sezon finalinde Deniz ile Kudret arasından büyük düello yaşandı. Kudret, hapishanede ortalığı karıştırdı. Azra ve birçok arkadaşı bu kargaşada bıçaklandı. Finalde ölümüne düelloda Deniz, Kudret'i öldürdü mü? İşte Avlu 11. son bölümü - Avlu sezon finali tamamı ve detayları...

Avlu 11. son bölümü (Avlu sezon finali) izle: Ölümüne düelloda Kudret öldü mü?

Avlu 11. son bölümü yani Avlu sezon finali geceye damgasını vurdu. Star TV'de ekrana gelen ve başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin oynadığı Avlu izleyenleri şok eden bir final sahnesi ile sona erdi. Deniz, Ecem'i öldürenin Alp olduğunu ve onunda Kudret'in oğlu olduğunu öğrendikten sonra onunla hesaplaşmak için fırsat kollamaktadır. Avlu sezon finalinde Deniz'in üstüne giden ve onu kızdırmak için herşeyi yapan Kudret, hapishaneyi karıştırmayı başarıyor. Amacı bu hengamede Deniz ile yalnız kalabilmek...

Bu karmaşa sırasında Azra ve arkadaşları, Deniz'i engellemek istiyor fakat Kudret'in ekibi tarafından bıçaklanıyorlar. Deniz ile Kudret'in ölüm randevusu Avlu sezon finalinde gerçekleşti. Deniz, Kudret'i defalarca bıçaklıyor. Azra yetişiyor ve engellemek istiyor ama Deniz son darbesini de yapıyor. Peki Kudret öldü mü? Avlu sezon finali tamamını haberimizden izleyebilirsiniz.

AVLU SEZON FİNALİNDE ÖLÜMÜNE DÜELLO SAHNESİ: KUDRET ÖLDÜ MÜ?



AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz, kızının katilini arıyor. Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.

AVLU 11. SON BÖLÜM - SEZON FİNALİ İZLE



AVLU KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Avlu, adaleti kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini ve oradaki durumunu konu ediyor. Dizide, benzer nedenlerle özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan kadınların 3. sayfa haberlerine yansımayan yaşamları ve hayat mücadeleleri işleniyor.

Deniz Demir: Demet Evgar
Azra Kaya: Ceren Moray
Kudret Öztürk: Nursel Köse
Murat Ünal: Kenan Ece
Hakan Demir: Teoman Kumbaracıbaşı
Nilgün Demir: Rüçhan Çalışkur
Nihal Ünal: Şebnem Dönmez
Oktay Boran: Çağdaş Onur Öztürk
Melis Ersoy: Deniz Barut
Özlem Balaban: Onuryay Evrentan Atasalihi
Ecem Demir: Eslem Akar
Jale Şahin: Şeyla Halis
Hasret Şengül: Ayça Damgacı

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