Avlu 15. yeni bölüm fragmanı: Alp, Deniz'i öldürmek için geldi! (Avlu 14. son bölüm izle)

Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece'nin başrollerde oynadığı Avlu 14. son bölüm Star TV'de ekrana geldi. Avlu dizisinde Kudret'in oğlu Alp, Deniz'den intikam almak için plan yaptı. Kızı Ecem'in ölümünden sorumlu olan Alp'ten intikam almak isteyen Deniz, onu öldürtmek istemiş ancak başarılı olamamıştı. Cezaevine yeni giren mahkumlar Deniz'i pusuya düşürdü ve rehin aldı. O sırada ise Alp'ın görüntülü konuşmasını Deniz'e izlettiler. Alp 'Seni Ecem'e kavuşturacağım. Onu benim için öp' dedi. Deniz ise tutulduğu yerden çıktı ve kendisine tuzak kuran mahkumlarla avluda göz göze geldi. Avlu 42. bölümde ise Deniz'in karşı hamlesinin ne olacağı ortaya çıkacak.

Avlu 15. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Star TV'de dün akşam ekrana gelen Avlu son bölümde Kudret'in oğlu Alp, hapise yeni gelenler ile Deniz'e tuzak kurmuş ve ona bir mesaj göndermişti. Alp, yakında Deniz'i kızı Ecem'in yanına göndereceğini söyleyerek tehdit etti. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yer aldığı Avlu yeni bölüm fragmanında Azra, Deniz'in birşeyler planlamakta olduğunu düşünüyor. Deniz'in uyurken başına gelen elinde ip olan kişi merak uyandırıyor. Acaba Alp hapishaneye mi girdi? Deniz, Alp'e karşı hazırlıklı mıydı? İşte Avlu 15. yeni bölüm fragmanı...

Avlu’da Zerrin’in verdiği ceza herkesi isyan ettirdi. Bu sırada Zerrin’in odasına giren Deniz yakalanmaktan son anda kurtuldu. Mahkumlar istediklerini aldı ancak Zerrin deliye döndü. Zerrin cezevindeki isyanı sert tedbirlerle bastırdı.

AVLU 14. SON BÖLÜM İZLE

Kudret ise Alp'tan kaçırdığı paraları cezaevinde yeniden itibar kazanmak için mahkumlara dağıttı. Alp’in adamı olan Vecdi, Kudret’i arayarak oğlunun kendisini görmeye geleceğini söyler. Kudret sevinçten havalara uçar. O sırada odada bunu duyan Naciye Deniz’e, Alp’in Kudret’i görmeye geleceğini bildiren bir pusulayı gizlice verir.

Zerrin müdürün herkesi şoke eden cezasına karşılık cezaevinde isyan çıkmıştır. Bu isyandan sonra Zerrin, hamlelerine sertliğini arttırarak devam edecektir. Taraflar iyice gerilmiş ve herkes gerçek rengini belli etmeye başlamıştır. Bu sırada Oktay’ın aleyhinde yazılacak olan rapor gerginliği git gide büyümektedir. Tüm bunlar olurken Deniz, Alp’ten öcünü almak için kurguladığı planı işletmekte başarılı olabilecek midir?



