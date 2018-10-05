MAGAZİN

Avlu 15. yeni bölüm fragmanı: Alp, Deniz'i öldürmek için geldi! (Avlu 14. son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 05.10.2018 13:56 | Son Güncelleme

Avlu 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yer aldığı Avlu'nun yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Çünkü Avlu son bölümde Alp, Deniz'e bir mesaj göndermiş ve onu kızının yanına göndereceğini söylemişti. Avlu yeni bölüm fragmanında elinde ip, Deniz'in başında olan biri beliriyor. Alp olduğu düşünülen kişiye karşı Deniz ne yapacak, nasıl kurtulacak merak ediliyor. İşte Avlu 15. yeni bölüm fragmanı ve Avlu son bölüm izleme bağlantısı...

Avlu 15. yeni bölüm fragmanı: Alp, Deniz'i öldürmek için geldi! (Avlu 14. son bölüm izle)

Avlu 15. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Star TV'de dün akşam ekrana gelen Avlu son bölümde Kudret'in oğlu Alp, hapise yeni gelenler ile Deniz'e tuzak kurmuş ve ona bir mesaj göndermişti. Alp, yakında Deniz'i kızı Ecem'in yanına göndereceğini söyleyerek tehdit etti. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yer aldığı Avlu yeni bölüm fragmanında Azra, Deniz'in birşeyler planlamakta olduğunu düşünüyor. Deniz'in uyurken başına gelen elinde ip olan kişi merak uyandırıyor. Acaba Alp hapishaneye mi girdi? Deniz, Alp'e karşı hazırlıklı mıydı? İşte Avlu 15. yeni bölüm fragmanı...

AVLU 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece'nin başrollerde oynadığı Avlu 14. son bölüm Star TV'de ekrana geldi. Avlu dizisinde Kudret'in oğlu Alp, Deniz'den intikam almak için plan yaptı. Kızı Ecem'in ölümünden sorumlu olan Alp'ten intikam almak isteyen Deniz, onu öldürtmek istemiş ancak başarılı olamamıştı. Cezaevine yeni giren mahkumlar Deniz'i pusuya düşürdü ve rehin aldı. O sırada ise Alp'ın görüntülü konuşmasını Deniz'e izlettiler. Alp 'Seni Ecem'e kavuşturacağım. Onu benim için öp' dedi. Deniz ise tutulduğu yerden çıktı ve kendisine tuzak kuran mahkumlarla avluda göz göze geldi. Avlu 42. bölümde ise Deniz'in karşı hamlesinin ne olacağı ortaya çıkacak.

Avlu’da Zerrin’in verdiği ceza herkesi isyan ettirdi. Bu sırada Zerrin’in odasına giren Deniz yakalanmaktan son anda kurtuldu. Mahkumlar istediklerini aldı ancak Zerrin deliye döndü. Zerrin cezevindeki isyanı sert tedbirlerle bastırdı.

AVLU 14. SON BÖLÜM İZLE

Kudret ise Alp'tan kaçırdığı paraları cezaevinde yeniden itibar kazanmak için mahkumlara dağıttı. Alp’in adamı olan Vecdi, Kudret’i arayarak oğlunun kendisini görmeye geleceğini söyler. Kudret sevinçten havalara uçar. O sırada odada bunu duyan Naciye Deniz’e, Alp’in Kudret’i görmeye geleceğini bildiren bir pusulayı gizlice verir.

Zerrin müdürün herkesi şoke eden cezasına karşılık cezaevinde isyan çıkmıştır. Bu isyandan sonra Zerrin, hamlelerine sertliğini arttırarak devam edecektir. Taraflar iyice gerilmiş ve herkes gerçek rengini belli etmeye başlamıştır. Bu sırada Oktay’ın aleyhinde yazılacak olan rapor gerginliği git gide büyümektedir. Tüm bunlar olurken Deniz, Alp’ten öcünü almak için kurguladığı planı işletmekte başarılı olabilecek midir?

PARTNER'Bu ne hınçmış!''Bu ne hınçmış!'
Bir Litre Gözyaşı oyuncuları kimler? Gerçek bir hikayeye dayanan Bir Litre Gözyaşı'nın konusu nedir? Bir Litre Gözyaşı oyuncuları kimler? Gerçek bir hikayeye dayanan Bir Litre Gözyaşı'nın konusu nedir?
Sürpriz ikili: Barış Arduç ve Sinem KobalSürpriz ikili: Barış Arduç ve Sinem Kobal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avlu avlu son bölüm avlu yeni bölüm fragmanı avlu 15 bölüm fragmanı star tv

En Çok Okunan Haberler

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

Yıldız Tilbe'nin torunlarına bakın! Seyran ve Samira büyüdü

Yıldız Tilbe'nin torunlarına bakın! Seyran ve Samira büyüdü

'Mesleği bırakırım' dedi, karar çıktı ancak tekzip yayınlamadı!

'Mesleği bırakırım' dedi, karar çıktı ancak tekzip yayınlamadı!

Katar Şeyhi'nin hibe ettiği uçak ilk kez görüntülendi

Katar Şeyhi'nin hibe ettiği uçak ilk kez görüntülendi

Reuters son dakika olarak duyurdu! INTERPOL Başkanı Meng Hongwei kayıp!

Reuters son dakika olarak duyurdu! INTERPOL Başkanı Meng Hongwei kayıp!

Çıraklara bin 602 TL harçlık

Çıraklara bin 602 TL harçlık

İlginizi Çekebilir

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü izle!

Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü izle!

Yemekteyiz yarışmacısı Hamide Eda'nın şaşırtan hikayesi

Yemekteyiz yarışmacısı Hamide Eda'nın şaşırtan hikayesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye ilk bölüm hangi gün?

O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye ilk bölüm hangi gün?

Bir Litre Gözyaşı oyuncuları kimler? Gerçek bir hikayeye dayanan Bir Litre Gözyaşı'nın konusu nedir?

Bir Litre Gözyaşı oyuncuları kimler? Gerçek bir hikayeye dayanan Bir Litre Gözyaşı'nın konusu nedir?

Sürpriz ikili: Barış Arduç ve Sinem Kobal

Sürpriz ikili: Barış Arduç ve Sinem Kobal

Bir Zamanlar Çukurova 4. son bölüm izle! (Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı)

Bir Zamanlar Çukurova 4. son bölüm izle! (Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı)

Avlu dizisi son bölümde Deniz'e Alp'ten büyük tuzak! 'Seni Ecem'e kavuşturacağım'

Avlu dizisi son bölümde Deniz'e Alp'ten büyük tuzak! 'Seni Ecem'e kavuşturacağım'

Bizim Hikaye son bölümde Tülay'dan gelen haber herkesi yıktı!

Bizim Hikaye son bölümde Tülay'dan gelen haber herkesi yıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.