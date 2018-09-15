Avlu 2. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Avlu'dan Deniz ve Azra karşı karşıya geliyor!

Star TV'nin geçen sezona damga vuran dizisi Avlu'nun yeni sezon yayın tarihi merakla bekleniyordu. Avlu 2. sezonu Perşembe akşamı açacak. Avlu'nun 20 Eylül Perşembe ekrana gelecek olan 12. yeni bölümünde, Deniz'in değişimi izleyenleri şaşırtacak.

Avlu 11. bölüm yani sezon finalinde Deniz, kızının intikamını almak için Kudret'i Azra'nın tüm çabalarına rağmen bıçaklamıştı. Kudret öldü mü yaşıyor mu merak ediliyor. Avlu yeni sezon fragmanların da ise Deniz'in değişimi gözler önüne serilirken hapishanenin yeni müdürü de içeridekilere gözdağı veriyor.

Avustralya dizisi Wentworth’un yasal uyarlaması olan Avlu yeni sezonunda hapishanenin müdürü kim olacak belli oldu. Dizinin final sahnesiyle 2. sezon için akıllarda birçok soru işareti kalmıştı. Cezaevi güvenliği Hüseyin'e Kudret'in adamlarının kullandığı otomobilin çarpması Hüseyin Turunç'un diziye veda edip etmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Son olarak Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde rol alan Nergis Öztürk Avlu'ya katıldı. 38 yaşındaki Öztürk Avlu'nun cezaevi müdürü olarak rol alacak. Altın Portakallı oyuncu “Avlu” dizisinde Zerrin karakterine hayat verecek.

AVLU 2. YENİ SEZON FRAGMANLARI

AVLU 2. YENİ SEZON 3. FRAGMANI



