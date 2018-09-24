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Avlu 2. sezon 2. bölüm fragmanı! Deniz, Azra ve Kudret'e savaş açıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 24.09.2018 00:02 | Son Güncelleme

Star TV'nin yeni sezonu bomba gibi başlayan dizisi Avlu'nun 2. sezon 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Avlu'nun 13. yeni bölüm fragmanında, cezaevinde büyük bir değişime uğrayan Deniz, Kudret'in yanı sıra Azra'ya karşı da savaşa başlıyor. Kudret ise oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu Deniz'e saldırıyor. Deniz cezaevinde artık tek hakim olmak ve Kudret ile Azra'yı saf dışı bırakmak istiyor. İşte Avlu'nun yeni bölüm fragmanı...

Avlu 2. sezon 2. bölüm fragmanı! Deniz, Azra ve Kudret'e savaş açıyor!

Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece ve Teoman Kumbaracıbaşı'nın paylaştığı Avlu dizisinin 27 Eylül Perşembe ekrana gelecek olan 13. bölümünde Deniz, Azra ve Kudret arasında büyük bir savaş yaşanacak. Cezavinde taraflar değişir. Deniz, Naciye’den Kudret’i ister ve büyük kavga başlar. Ayrıca Dudu artık müdür Zerrin’in muhbiridir. Azra ile Deniz düşman olmuştur. Kudret oğlu Alp'in acısı ile Deniz'e saldırır.

Avlu yeni sezonda; Deniz artık bambaşka biridir. Tek yaşama amacı vardır o da intikam. Kudret çaptan düşmüştür ve hayatta kalabilmek için yeni cezaevi müdürü Zerrin’e itaat etmektedir. Azra ise cezaevinde kendi krallığını ilan etmiştir.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Star TV'nin geçen sezona damga vuran dizisi Avlu ekranlara bomba gibi bir bölümle döndü. Avlu dizisinin yeni sezon ilk bölümüne Deniz'in büyük değişimi ve intikamı damga vurdu. Sezon finalinde kızının intikamını almak için Kudret'i bıçaklayan Deniz, bu defa ise korkunç bir intikam aldı. Kudret'in cezaevine dönmesinin ardından planını devreye sokan Deniz, Kudret'in oğlu Alp'i öldürttü.

Deniz'in büyük değişimi ve intikam almak için adeta bambaşka biri olması yeni sezona damga vurdu. Sezon finalinde kızını kaybeden Deniz kızının intikamını almak için Kudret'i Azra'nın tüm çabalarına rağmen bıçaklamıştı. Kudret öldü mü yaşıyor mu ise yeni bölümde belli oldu. Hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine dönen Kudret hayatının en büyük şokunu yaşadı. Eşi Hakan'ı telefonla arayarak kızının intikamını alması için dolduruşa getiren Deniz'in sözleri üzerine, Hakan Kudret'in oğlu Alp'in işyerini yaktı. Kudret ise oğlu Alp'in öldüğünü haberlerden öğrenince büyük bir şok yaşadı.

Deniz, kızı Ecem’in kaybından sonra sakinleştiricilerle ayakta durabilmektedir. Cezaevi yönetiminin başına getirilen yeni müdür Zerrin, artık Deniz’in hayata dönmesi gerektiğini düşündüğünden ilaçlarını keser. Deniz’in önünde yepyeni bir yol ve öç alması gereken bir kişi daha vardır; Alp Öztürk. Deniz, tüm dengeleri değiştiren yeni müdür Zerrin’e rağmen planlarını işletebilecek midir?

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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