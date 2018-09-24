Avlu 2. sezon 2. bölüm fragmanı! Deniz, Azra ve Kudret'e savaş açıyor!

Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece ve Teoman Kumbaracıbaşı'nın paylaştığı Avlu dizisinin 27 Eylül Perşembe ekrana gelecek olan 13. bölümünde Deniz, Azra ve Kudret arasında büyük bir savaş yaşanacak. Cezavinde taraflar değişir. Deniz, Naciye’den Kudret’i ister ve büyük kavga başlar. Ayrıca Dudu artık müdür Zerrin’in muhbiridir. Azra ile Deniz düşman olmuştur. Kudret oğlu Alp'in acısı ile Deniz'e saldırır.

Avlu yeni sezonda; Deniz artık bambaşka biridir. Tek yaşama amacı vardır o da intikam. Kudret çaptan düşmüştür ve hayatta kalabilmek için yeni cezaevi müdürü Zerrin’e itaat etmektedir. Azra ise cezaevinde kendi krallığını ilan etmiştir.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star TV'nin geçen sezona damga vuran dizisi Avlu ekranlara bomba gibi bir bölümle döndü. Avlu dizisinin yeni sezon ilk bölümüne Deniz'in büyük değişimi ve intikamı damga vurdu. Sezon finalinde kızının intikamını almak için Kudret'i bıçaklayan Deniz, bu defa ise korkunç bir intikam aldı. Kudret'in cezaevine dönmesinin ardından planını devreye sokan Deniz, Kudret'in oğlu Alp'i öldürttü.