Avlu 2. yeni bölüm fragmanı izle: Avlu'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! (Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor?)

Avlu 2. yeni sezon fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece ve Teoman Kumbaracıbaşı'nın oynadığı Avlu, Star TV'de başladığı ilk bölümünden itibaren büyük ilgiyle izlenmişti. 11. bölümü ile sezon finali yapan Avlu'nun yeni sezonu merakla bekleniyordu. Sezon finalinde Deniz ile Kudret'in kıyasıya dövüşü ve Deniz'in Kudret'i bıçakladığı sahne hafızalara kazınmıştı. Bu sahne sonrasında Kudret öldü mü merak ediliyordu. Avlu yeni sezon fragmanı ile dizinin Eylül ayında başlayacağı belli oldu.
Avlu yeni sezon fragmanında Deniz'in yaşadığı değişiklikler göz önüne getiriliyor. Sıradan biri iken bir anda Deniz'in hapishanedeki değişimi, Kudret'e kafa tutması, Deniz'in kızının Kudret tarafından öldürülmesi ile başlamıştı. Avlu yeni sezon fragmanında bir an, bir ömrü nasıl değiştirir ve bir kayıp, bir insanı nasıl değiştirir sorularıyla Avlu'da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı vurgulanıyor.
AVLU'DA HAPİSHANENİN YENİ MÜDÜRÜ KİM?
Star TV'nin sevilen dizisi Avlu dün sezon finali olan 11. bölüm ile ekrana geldi. Dizinin final sahnesiyle 2. sezon için akıllarda birçok soru işareti kaldı. Cezaevi güvenliği Hüseyin'e Kudret'in adamlarının kullandığı otomobilin çarpması Hüseyin Turunç'un diziye veda edip etmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Son olarak Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde rol alan Nergis Öztürk Avlu'ya katıldı. 38 yaşındaki Öztürk Avlu'nun cezaevi müdürü olarak rol alacak.
AVLU SEZON FİNALİNDE ÖLÜMÜNE DÜELLO SAHNESİ: KUDRET ÖLDÜ MÜ?
AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Avlu 11. son bölümü yani Avlu sezon finali geceye damgasını vurdu. Star TV'de ekrana gelen ve başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin oynadığı Avlu izleyenleri şok eden bir final sahnesi ile sona erdi. Deniz, Ecem'i öldürenin Alp olduğunu ve onunda Kudret'in oğlu olduğunu öğrendikten sonra onunla hesaplaşmak için fırsat kollamaktadır. Avlu sezon finalinde Deniz'in üstüne giden ve onu kızdırmak için herşeyi yapan Kudret, hapishaneyi karıştırmayı başarıyor. Amacı bu hengamede Deniz ile yalnız kalabilmek...
Bu karmaşa sırasında Azra ve arkadaşları, Deniz'i engellemek istiyor fakat Kudret'in ekibi tarafından bıçaklanıyorlar. Deniz ile Kudret'in ölüm randevusu Avlu sezon finalinde gerçekleşti. Deniz, Kudret'i defalarca bıçaklıyor. Azra yetişiyor ve engellemek istiyor ama Deniz son darbesini de yapıyor. Peki Kudret öldü mü?
Deniz, kızının katilini arıyor. Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.
AVLU KONUSU VE OYUNCU KADROSU
Avlu, adaleti kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini ve oradaki durumunu konu ediyor. Dizide, benzer nedenlerle özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan kadınların 3. sayfa haberlerine yansımayan yaşamları ve hayat mücadeleleri işleniyor.
Deniz Demir: Demet Evgar
Azra Kaya: Ceren Moray
Kudret Öztürk: Nursel Köse
Murat Ünal: Kenan Ece
Hakan Demir: Teoman Kumbaracıbaşı
Nilgün Demir: Rüçhan Çalışkur
Nihal Ünal: Şebnem Dönmez
Oktay Boran: Çağdaş Onur Öztürk
Melis Ersoy: Deniz Barut
Özlem Balaban: Onuryay Evrentan Atasalihi
Ecem Demir: Eslem Akar
Jale Şahin: Şeyla Halis
Hasret Şengül: Ayça Damgacı
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