Avlu 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? Avlu 12. yeni bölüm yayın tarihi belli oldu mu?

Avlu 2. sezonu ne zaman başlayacak merakla araştırılıyor. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece ve Teoman Kumbaracıbaşı'nın paylaştığı Avlu, sezon finali ile izleyenleri merak içinde bırakmıştı. Avlu 11. bölüm yani sezon finalinde Deniz, kızının intikamını almak için Kudret'i Azra'nın tüm çabalarına rağmen bıçaklamıştı. Kudret öldü mü yaşıyor mu merak ediliyor. Avlu yeni sezon fragmanların da ise Deniz'in değişimi gözler önüne serilirken hapishanenin yeni müdürü de içeridekilere gözdağı veriyor. Peki Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu 12. yeni bölüm yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hayranları, yeni gelen her fragman daha bir heyecanlanıyor ve Avlu yeni sezonu ne zaman başlıyor soruyorlar. Fragmanda sadece Eylül ayı içerisinde olduğu söyleniyor Avlu, perşembe akşamları ekrana geldiği için geriye 3 tarih kalıyor. Bunlar Eylül'ün 13, 20 ve 27'si. Avlu yeni sezonu 13 Eylül'de başlamayacak çünkü hem yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı hem de Star TV yayın akışında 13 Eylül Perşembe günü Avlu özel bölümü gözüküyor. Yani Avlu 2. sezonu ya 20 Eylül'de ya da 27 Eylül'de başlayacak demektir.