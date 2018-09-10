Avlu 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? Avlu 12. yeni bölüm yayın tarihi belli oldu mu?

Avlu 2. sezonu ne zaman başlayacak merakla araştırılıyor. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece ve Teoman Kumbaracıbaşı'nın paylaştığı Avlu, sezon finali ile izleyenleri merak içinde bırakmıştı. Avlu 11. bölüm yani sezon finalinde Deniz, kızının intikamını almak için Kudret'i Azra'nın tüm çabalarına rağmen bıçaklamıştı. Kudret öldü mü yaşıyor mu merak ediliyor. Avlu yeni sezon fragmanların da ise Deniz'in değişimi gözler önüne serilirken hapishanenin yeni müdürü de içeridekilere gözdağı veriyor. Peki Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu 12. yeni bölüm yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
Hayranları, yeni gelen her fragman daha bir heyecanlanıyor ve Avlu yeni sezonu ne zaman başlıyor soruyorlar. Fragmanda sadece Eylül ayı içerisinde olduğu söyleniyor Avlu, perşembe akşamları ekrana geldiği için geriye 3 tarih kalıyor. Bunlar Eylül'ün 13, 20 ve 27'si. Avlu yeni sezonu 13 Eylül'de başlamayacak çünkü hem yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı hem de Star TV yayın akışında 13 Eylül Perşembe günü Avlu özel bölümü gözüküyor. Yani Avlu 2. sezonu ya 20 Eylül'de ya da 27 Eylül'de başlayacak demektir.
Avlu yeni sezon fragmanında Deniz'in yaşadığı değişiklikler göz önüne getiriliyor. Sıradan biri iken bir anda Deniz'in hapishanedeki değişimi, Kudret'e kafa tutması, Deniz'in kızının Kudret tarafından öldürülmesi ile başlamıştı. Avlu yeni sezon fragmanında bir an, bir ömrü nasıl değiştirir ve bir kayıp, bir insanı nasıl değiştirir sorularıyla Avlu'da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı vurgulanıyor.
AVLU'DA HAPİSHANENİN YENİ MÜDÜRÜ KİM?
Star TV'nin sevilen dizisi Avlu dün sezon finali olan 11. bölüm ile ekrana geldi. Dizinin final sahnesiyle 2. sezon için akıllarda birçok soru işareti kaldı. Cezaevi güvenliği Hüseyin'e Kudret'in adamlarının kullandığı otomobilin çarpması Hüseyin Turunç'un diziye veda edip etmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Son olarak Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde rol alan Nergis Öztürk Avlu'ya katıldı. 38 yaşındaki Öztürk Avlu'nun cezaevi müdürü olarak rol alacak.
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