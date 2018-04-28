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Avlu 6. yeni bölüm fragmanı: Deniz intikamını alıyor! (Avlu 5. son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 28.04.2018 11:54 | Son Güncelleme

Avlu 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de ekrana gelen Avlu'da başrolleri güçlü oyunculukları ile dikkat çeken Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse paylaşıyor. Avlu son bölümde Deniz, Kudret'in saldırısına uğramıştı. Ağır bir biçimde yaralanan Deniz, kendine saldıranı saklıyor. Avlu yeni bölüm fragmanında Azra'yı uyaran Deniz, işbirliği yaparak Kudret'i yakalıyor ve intikamını alıyor. İşte Avlu 6. yeni bölüm fragmanı...

Avlu 6. yeni bölüm fragmanı: Deniz intikamını alıyor! (Avlu 5. son bölüm izle)

Avlu 6. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından paylaşıldı. Kadrosunda Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse gibi deneyimli oyuncuları barındıran, Wentworth adlı dizinin uyarlaması Avlu büyük ilgi toplamaya devam ediyor. Avlu son bölümde Deniz, Kudret ile konuşmaya gitmiş ve ona Azra'ya saldırmamasını rica etmişti. Fakat Kudret, bu konuşma sonrasında Deniz'i banyoda adamlarına yakalatmış ve ona meydan dayağı atmıştı. Avlu yeni bölüm fragmanında Deniz, heryeri sarılı, yüzü gözü şiş biçimde revirde buluyor. Hapishane müdürüne isim vermeyen Deniz, Azra'yı Kudret'e karşı uyarıyor. Ve ikisi işbirliği yaparak Kudret'i sıkıştırıyorlar. Deniz, Kudret'ten intikamını alıyor. İşte Avlu 6. yeni bölüm fragmanı...

AVLU 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avlu 5. son bölümü, dün akşam Star TV'de yine heyecanla izlendi. Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin başrolünde oynadığı Avlu son bölümde Deniz'in dengeleri değiştirme çabaları işe yaramadı. Başarılı oyunculukları ile göz dolduran Avlu son bölümde Deniz, Kudret'e tavsiye şeklinde bir konuşma yapar. Amacı Azra'nın hücreden çıktıktan sonra Kudret'in yapacağım dediği şeyleri önlemektir. Kudret, Deniz'in kendisi ile bu şekilde konuşmasını kabullenemez. Ve onu banyoda kendi safında yer alanlara sıkıştırır. Deniz yediği meydan dayağı sonrasında kanlar içinde yerde kalır.

Avlu son bölümde; odasında bulduğu telefon, Deniz için bardağı taşıran son damla olmuştur. Hem kızı için endişelenir hem de Kudret’e olan öfkesinden deliye döner. Bu sırada beklenmeyen ihanetler istenmeyen sonuçlar doğurmakta, içerdeki dengeler hızla değişmektedir. Melis, Nihal’in cinayetini kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırken Murat, Deniz’in masumiyetine inanmaya hazır gibidir ama bazı şartları vardır.

Avlu son bölüm tek parça izle

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