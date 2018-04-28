Avlu 6. yeni bölüm fragmanı: Deniz intikamını alıyor! (Avlu 5. son bölüm izle)

Avlu 6. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından paylaşıldı. Kadrosunda Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse gibi deneyimli oyuncuları barındıran, Wentworth adlı dizinin uyarlaması Avlu büyük ilgi toplamaya devam ediyor. Avlu son bölümde Deniz, Kudret ile konuşmaya gitmiş ve ona Azra'ya saldırmamasını rica etmişti. Fakat Kudret, bu konuşma sonrasında Deniz'i banyoda adamlarına yakalatmış ve ona meydan dayağı atmıştı. Avlu yeni bölüm fragmanında Deniz, heryeri sarılı, yüzü gözü şiş biçimde revirde buluyor. Hapishane müdürüne isim vermeyen Deniz, Azra'yı Kudret'e karşı uyarıyor. Ve ikisi işbirliği yaparak Kudret'i sıkıştırıyorlar. Deniz, Kudret'ten intikamını alıyor. İşte Avlu 6. yeni bölüm fragmanı...

AVLU 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avlu 5. son bölümü, dün akşam Star TV'de yine heyecanla izlendi. Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin başrolünde oynadığı Avlu son bölümde Deniz'in dengeleri değiştirme çabaları işe yaramadı. Başarılı oyunculukları ile göz dolduran Avlu son bölümde Deniz, Kudret'e tavsiye şeklinde bir konuşma yapar. Amacı Azra'nın hücreden çıktıktan sonra Kudret'in yapacağım dediği şeyleri önlemektir. Kudret, Deniz'in kendisi ile bu şekilde konuşmasını kabullenemez. Ve onu banyoda kendi safında yer alanlara sıkıştırır. Deniz yediği meydan dayağı sonrasında kanlar içinde yerde kalır.