Avlu 9. son bölüm izle: Alp, Ecem'i öldürdü! (Avlu 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Avlu 9. son bölümü, herkesi şok eden bir final sahnesi ile bitti. Bu sahne sonrasında Avlu 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse yer alıyor. Güçlü oyunculukları ile bir anda herkesin beğenisini kazanan Avlu dizisi son bölümde Ecem, Alp tarafından öldürüldü. Geçen bölümde hapise giren Ecem, Merve'nin verdiği yüsek dozda uyuşturucu sonrasında ölümle pençelişiyordu. Deniz ise kızını koruyamadım diye üzülürken bunu yapanın peşine düşmüştür. İlk olarak Merve'den hesap soran Deniz'in elinde zor kurtardılar onu. Fakat Merve, Deniz'den kurtuldu ise bile Kudret'ten kaçamadı ve Ecem'e yaptığı gibi uyuşturucu ile öldürüldü. Ecem ise annesi ile konuşmasından hemen sonra Alp'e evinde yakalanıyor. Alp "Seni benden başkasının öldürmesine izin vermem" diyerek Ecem'i öldürüyor. Avlu son bölümü haberimizden tamamını izleyebilirsiniz.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Perşembe akşamları Star TV'de ekrana gelen Avlu son bölümde; Deniz şüphelerinin yersiz olmadığını çok acı bir şekilde görmüş, korktuğu başına gelmiştir. Sahip olduğu en değerli kişiye, Ecem’e verilen bu zararı kimsenin yanına bırakmaya niyeti yoktur. Üstelik yaşanan bu olay Deniz için olduğu kadar cezaevi yönetimi için de bardağı taşıran son damladır.