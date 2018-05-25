Avlu 9. son bölüm izle: Alp, Ecem'i öldürdü! (Avlu 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Avlu 9. son bölümü, herkesi şok eden bir final sahnesi ile bitti. Bu sahne sonrasında Avlu 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse yer alıyor. Güçlü oyunculukları ile bir anda herkesin beğenisini kazanan Avlu dizisi son bölümde Ecem, Alp tarafından öldürüldü. Geçen bölümde hapise giren Ecem, Merve'nin verdiği yüsek dozda uyuşturucu sonrasında ölümle pençelişiyordu. Deniz ise kızını koruyamadım diye üzülürken bunu yapanın peşine düşmüştür. İlk olarak Merve'den hesap soran Deniz'in elinde zor kurtardılar onu. Fakat Merve, Deniz'den kurtuldu ise bile Kudret'ten kaçamadı ve Ecem'e yaptığı gibi uyuşturucu ile öldürüldü. Ecem ise annesi ile konuşmasından hemen sonra Alp'e evinde yakalanıyor. Alp "Seni benden başkasının öldürmesine izin vermem" diyerek Ecem'i öldürüyor. Avlu son bölümü haberimizden tamamını izleyebilirsiniz.
Perşembe akşamları Star TV'de ekrana gelen Avlu son bölümde; Deniz şüphelerinin yersiz olmadığını çok acı bir şekilde görmüş, korktuğu başına gelmiştir. Sahip olduğu en değerli kişiye, Ecem’e verilen bu zararı kimsenin yanına bırakmaya niyeti yoktur. Üstelik yaşanan bu olay Deniz için olduğu kadar cezaevi yönetimi için de bardağı taşıran son damladır.
AVLU SON BÖLÜM FİNAL SAHNESİ
Dün akşam ekrana gelen son bölümden sonra Avlu yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Geçen bölümde hapse giren Ecem, yükse dozda uyuşturucunun etkisi ile ölümle yüzleşiyordu. Annesi Deniz ise bu olaydan çılgına dönmüş, hesap sormak için ilk Merve'ye gitmişti. Elinde zor aldıkları Merve ise Kudret'in elinde aynı şekilde can verdi. Ecem ise evinde Alp'e yakalandı ve öldürüldü. Bu sahne ile biten son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı önem kazandı. Avlu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ama aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
Avlu Yeni Bölüm Fragmanı İçin Tıklayınız
AVLU DİZİSİ KONUSU
Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.
Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.
İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.
AVLU OYUNCU KADROSU
Deniz Demir: Demet Evgar
Azra Kaya: Ceren Moray
Kudret Öztürk: Nursel Köse
Murat Ünal: Kenan Ece
Hakan Demir: Teoman Kumbaracıbaşı
Nilgün Demir: Rüçhan Çalışkur
Nihal Ünal: Şebnem Dönmez
Oktay Boran: Çağdaş Onur Öztürk
Melis Ersoy: Deniz Barut
Özlem Balaban: Onuryay Evrentan Atasalihi
Ecem Demir: Eslem Akar
Jale Şahin: Şeyla Halis
Hasret Şengül: Ayça Damgacı
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