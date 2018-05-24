Avlu 9. yeni bölüm izle: Deniz intikam peşinde! (Avlu son bölümde neler oldu?)

Star TV dizisi Avlu 9. yeni bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Avustralya yapımı Wentworth adlı diziden uyarlanan Avlu'da başrollerde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse yer alıyor. Avlu'nun geçen bölümünde Deniz, kızına kavuşmanın hayalini kurarken Ecem hapise düşer. Şok olan Deniz, Ecem'i hapiste korumak için herkese meydan okumuş fakat işe yaramamıştı. Kudret, Merve ile Ecem'e yaklaşmış ve ona uyuşturucu enjekte ettirmişti. Avlu yeni bölümde Ecem'de farkedilen bu uyuşturucu Deniz'i iyice sinirlendirir ve bunu yapanın peşine düşer. Ve Merve'nin korktuğu gibi ilk hesap soracağı kişi kendisi olacaktır. İşte Avlu yeni bölüm özeti, fragmanı ve online izleme bağlantısı..
Deniz şüphelerinin yersiz olmadığını çok acı bir şekilde görmüş, korktuğu başına gelmiştir. Sahip olduğu en değerli kişiye, Ecem’e verilen bu zararı kimsenin yanına bırakmaya niyeti yoktur. Üstelik yaşanan bu olay Deniz için olduğu kadar cezaevi yönetimi için de bardağı taşıran son damladır.
AVLU 9. YENİ BÖLÜM İZLE (20.00 Star TV canlı yayın)
Avlu yeni bölümde neler olacak? Savcının babasıyla ilgili dosyayı ele almasının ardından Ecem de cezaevine girmiştir. Deniz artık ne yapacağını şaşırmış haldedir. Kızını koruma iç güdüsü, Deniz’i olduğundan tamamen farklı birine dönüştürür. Bir yandan şimdiye kadar gördüğümüzden çok daha sert davranmaya başlar diğer yandan da herkese şüpheyle yaklaşır. Özellikle de Ecem’le birlikte içeri giren mahkum Merve’ye...
Senin hiç bir suçun yok!" #çocuğumiçin pic.twitter.com/UwCPhvF14I— Avlu (@AvluDizi) 17 Mayıs 2018
AVLU OYUNCU KADROSU
Deniz Demir: Demet Evgar
Azra Kaya: Ceren Moray
Kudret Öztürk: Nursel Köse
Murat Ünal: Kenan Ece
Hakan Demir: Teoman Kumbaracıbaşı
Nilgün Demir: Rüçhan Çalışkur
Nihal Ünal: Şebnem Dönmez
Oktay Boran: Çağdaş Onur Öztürk
Melis Ersoy: Deniz Barut
Özlem Balaban: Onuryay Evrentan Atasalihi
Ecem Demir: Eslem Akar
Jale Şahin: Şeyla Halis
Hasret Şengül: Ayça Damgacı
AVLU DİZİSİ KONUSU
Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.
Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.
İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.
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