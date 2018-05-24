Avlu 9. yeni bölüm izle: Deniz intikam peşinde! (Avlu son bölümde neler oldu?)

Star TV dizisi Avlu 9. yeni bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Avustralya yapımı Wentworth adlı diziden uyarlanan Avlu'da başrollerde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse yer alıyor. Avlu'nun geçen bölümünde Deniz, kızına kavuşmanın hayalini kurarken Ecem hapise düşer. Şok olan Deniz, Ecem'i hapiste korumak için herkese meydan okumuş fakat işe yaramamıştı. Kudret, Merve ile Ecem'e yaklaşmış ve ona uyuşturucu enjekte ettirmişti. Avlu yeni bölümde Ecem'de farkedilen bu uyuşturucu Deniz'i iyice sinirlendirir ve bunu yapanın peşine düşer. Ve Merve'nin korktuğu gibi ilk hesap soracağı kişi kendisi olacaktır. İşte Avlu yeni bölüm özeti, fragmanı ve online izleme bağlantısı..

AVLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Deniz şüphelerinin yersiz olmadığını çok acı bir şekilde görmüş, korktuğu başına gelmiştir. Sahip olduğu en değerli kişiye, Ecem’e verilen bu zararı kimsenin yanına bırakmaya niyeti yoktur. Üstelik yaşanan bu olay Deniz için olduğu kadar cezaevi yönetimi için de bardağı taşıran son damladır.

AVLU 9. YENİ BÖLÜM İZLE (20.00 Star TV canlı yayın)