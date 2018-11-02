Avlu'da Deniz'i kurtaracak cinayet itirafı! Nihal Müdür'ü Azra mı öldürdü? Avlu 18. son bölüm final sahnesi izle

Avlu dizisinin 1 Kasım Perşembe ekrana gelen 18. son bölüm final sahnesinde Deniz'i kurtaracak bir gerçek ortaya çıktı. Nihal Müdür'ün öldürülmesi olayında suçlanan Deniz suçsuzluğunu kanıtlamak için büyük bir fırsat yakaladı. Zerrin Müdür Deniz'i odasına çağırdı ve Çiğdem'in gizli tanık olarak itirafta bulunduğunu söyledi. Çiğdem cinayeti gördüğünü söyleyerek Nihal Müdür'ü Azra'nın öldürdüğünü açıkladı. Ancak bu da Kudret'in yeni bir oyunu mu? Deniz serbest mi kalacak? Tüm bu sorular 19. yeni bölümde ortaya çıkacak.

Demet Evgar, Nursel Köse, Ceren Moray ve Nergis Öztürk'ün paylaştığı Avlu'da Jale'nin ölümü herkesi sarstı. Jale'nin cenaze törenine mahkumlar ve gardiyanlar da katıldı. Dizide Jale rolünü canlandıran Şeyla Halis de veda etti. Avlu'nun merakla beklenen 19. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

AVLU 18. BÖLÜM ÖZETİ

Zerrin’in oyunları işe yarayacak mı? Kudret hücre hapsinde!

Yaşanan büyük isyandan sonra yaralar sarılmaktadır. Naciye, kızını korumak için taktik değiştirmek zorunda kalmıştır. Murat, Zerrin’in geçmişini araştırırken, Zerrin de Azra ile ilgili çok büyük bir sır öğrenecektir.

