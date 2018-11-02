MAGAZİN

Avlu'da Deniz'i kurtaracak cinayet itirafı! Nihal Müdür'ü Azra mı öldürdü? Avlu 18. son bölüm final sahnesi izle

DİZİ HABERLERİ  | 02.11.2018 01:32 | Son Güncelleme

Avlu dizisi 18. son bölümüyle Perşembe akşamı ekrana geldi. Demet Evgar'ın başrolde oynadığı Avlu'nun son bölüm final sahnesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Zerrin Müdür Deniz'i odasına çağırarak Çiğdem'in cinayette gizli tanık olduğunu söyledi. Çiğdem Nihal Müdür cinayetiyle ilgili itirafta bulundu ve gerçek katili açıkladı. Nihal Müdür'ü Azra mı öldürdü? Deniz serbest mi kalacak? Peki Avlu 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Avlu dizisi son bölümle yaşananlar ve final sahnesi

Avlu'da Deniz'i kurtaracak cinayet itirafı! Nihal Müdür'ü Azra mı öldürdü? Avlu 18. son bölüm final sahnesi izle

Avlu dizisinin 1 Kasım Perşembe ekrana gelen 18. son bölüm final sahnesinde Deniz'i kurtaracak bir gerçek ortaya çıktı. Nihal Müdür'ün öldürülmesi olayında suçlanan Deniz suçsuzluğunu kanıtlamak için büyük bir fırsat yakaladı. Zerrin Müdür Deniz'i odasına çağırdı ve Çiğdem'in gizli tanık olarak itirafta bulunduğunu söyledi. Çiğdem cinayeti gördüğünü söyleyerek Nihal Müdür'ü Azra'nın öldürdüğünü açıkladı. Ancak bu da Kudret'in yeni bir oyunu mu? Deniz serbest mi kalacak? Tüm bu sorular 19. yeni bölümde ortaya çıkacak.

Demet Evgar, Nursel Köse, Ceren Moray ve Nergis Öztürk'ün paylaştığı Avlu'da Jale'nin ölümü herkesi sarstı. Jale'nin cenaze törenine mahkumlar ve gardiyanlar da katıldı. Dizide Jale rolünü canlandıran Şeyla Halis de veda etti. Avlu'nun merakla beklenen 19. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

AVLU 18. BÖLÜM ÖZETİ
Zerrin’in oyunları işe yarayacak mı? Kudret hücre hapsinde!
Yaşanan büyük isyandan sonra yaralar sarılmaktadır. Naciye, kızını korumak için taktik değiştirmek zorunda kalmıştır. Murat, Zerrin’in geçmişini araştırırken, Zerrin de Azra ile ilgili çok büyük bir sır öğrenecektir.

PARTNERFacebook kullananlara şok... Büyük değişim yaşanacak!Facebook kullananlara şok... Büyük değişim yaşanacak!
Bir Zamanlar Çukurova'da Adnan bebeği kim aldı? Bir Zamanlar Çukurova 8. son bölüm final sahnesi izleBir Zamanlar Çukurova'da Adnan bebeği kim aldı? Bir Zamanlar Çukurova 8. son bölüm final sahnesi izle
Uğur Yücel Muhteşem İkili'de hangi rolde oynuyor? Muhteşem İkili 2. bölüm fragmanı yayınlandıUğur Yücel Muhteşem İkili'de hangi rolde oynuyor? Muhteşem İkili 2. bölüm fragmanı yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avlu avlu 19. yeni bölüm fragman avlu 18. son bölüm izle avlu katil kim

En Çok Okunan Haberler

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Adının Atatürk olması doğru değildi

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Adının Atatürk olması doğru değildi

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi

Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi

Galatasaray Mısırlı Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty ile sözleşme imzaladı!

Galatasaray Mısırlı Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty ile sözleşme imzaladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bizim Hikaye'de Filiz, Barış ve Nihal'in evlilik gerçeğini öğrendi! Bizim Hikaye 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye'de Filiz, Barış ve Nihal'in evlilik gerçeğini öğrendi! Bizim Hikaye 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova'da Adnan bebeği kim aldı? Bir Zamanlar Çukurova 8. son bölüm final sahnesi izle

Bir Zamanlar Çukurova'da Adnan bebeği kim aldı? Bir Zamanlar Çukurova 8. son bölüm final sahnesi izle

Uğur Yücel Muhteşem İkili'de hangi rolde oynuyor? Muhteşem İkili 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Uğur Yücel Muhteşem İkili'de hangi rolde oynuyor? Muhteşem İkili 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Savaşçı 52. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kaan Bozok vuruluyor mu?

Savaşçı 52. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kaan Bozok vuruluyor mu?

Yeni Gelin dizisinde korku dolu anlar! Yeni Gelin 60. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Yeni Gelin dizisinde korku dolu anlar! Yeni Gelin 60. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Muhteşem İkili dizisi konusu nedir? Yeni polisiye dizi Muhteşem İkili'de kim hangi rolde oynuyor?

Muhteşem İkili dizisi konusu nedir? Yeni polisiye dizi Muhteşem İkili'de kim hangi rolde oynuyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.