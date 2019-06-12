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Avlu dizisinin yeni bölümleri artık Netflix'te...

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SİNEMA TV  | 12.06.2019 13:57 | Son Güncelleme

Star TV'de iki sezon yayınlanan ve beğeniyle izlenen Avlu dizisinin yeni adresi belli oldu. Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin başrolünde olduğu dizi artık Netflix'te...

Avlu dizisinin yeni bölümleri artık Netflix'te...

Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin rol aldığı ve iki sezon boyunca Star TV'de izleyici karşısına çıkan Avlu, Star TV için final yapsa da başka bir kanal ya da platformda devam edeceği haberiyle gündemdeydi...

Yapımcı Hayri Aslan'ın Netflix ile görüşme yaptığı ve bu nedenle Star TV'nin hiçbir açıklama yapmadan yeni bölümü yayın akışından kaldırdığı iddiaları, 2. sezonun en çok konuşulan haberleri arasına girmişti.

Bu iddiaları güçlendiren en net açıklama, dizide Deniz karakteri ile başarılı oyunculuk performansını sergileyen Demet Evgar'dan geldi.

Güzel oyuncu, "Dizimiz Netflix Original'a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk aslında... Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. O yüzden çok gurur duyuyorum" açıklamaları ile iddialara son noktayı koydu.

Avlu dizisinin yeni sezonları artık Netflix'te yayınlanacak! (Diziler.com)

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