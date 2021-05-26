Avlu dizisinde flaş gelişme: Demet Evgar ve Ceren Moray Avlu ile ekranlara geri dönüyor!

Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken uyarlama dizi, hapishanede mücadele veren birbirinden farklı kadınların hikayesini konu alarak ele alıyordu. Fenomen dizide bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Demet Evgar ve Ceren Moray'ın yer aldığı dizi her bölüm izleyici tarafından büyük beğeni toplamayı başarmıştı. Avlu dizisinin tekrar başlayacağı iddia edilmesiyle gündeme geldi. İşte sevilen diziye ilişkin ayrıntılar...

DEVAM PROJESİ BEKLEMEDE

Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse gibi usta oyuncuların rol aldığı dizi Avlu, tekrar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 2 sezon boyunca büyük beğeni toplayan dizinin devamının çekileceği söylentilerinin ardından merak konusu oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Avlu dizisinin devamını yapımcının ve oyuncuların çekmeyi çok istediği ancak herhangi bir kanala satışı gerçekleşmediği için projenin beklemede olduğu belirtildi.

AVLU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan'ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.