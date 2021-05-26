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Avlu dizisinde flaş gelişme: Demet Evgar ve Ceren Moray Avlu ile ekranlara geri dönüyor!

26.05.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönem epey ses getiren Avlu dizisine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. 2018- 2019 yılları arasında izleyici karşısına çıkan dizi iki sezonun ardından aniden sona ermişti. Dizinin sıkı takipçilerini sevindirecek bir haber geldi. Peki Avlu dizisi yeniden mi başlayacak? Merak edilen detayları haberimizde derledik...

Avlu dizisinde flaş gelişme: Demet Evgar ve Ceren Moray Avlu ile ekranlara geri dönüyor!

Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken uyarlama dizi, hapishanede mücadele veren birbirinden farklı kadınların hikayesini konu alarak ele alıyordu. Fenomen dizide bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Demet Evgar ve Ceren Moray'ın yer aldığı dizi her bölüm izleyici tarafından büyük beğeni toplamayı başarmıştı. Avlu dizisinin tekrar başlayacağı iddia edilmesiyle gündeme geldi. İşte sevilen diziye ilişkin ayrıntılar...

DEVAM PROJESİ BEKLEMEDE

Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse gibi usta oyuncuların rol aldığı dizi Avlu, tekrar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 2 sezon boyunca büyük beğeni toplayan dizinin devamının çekileceği söylentilerinin ardından merak konusu oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Avlu dizisinin devamını yapımcının ve oyuncuların çekmeyi çok istediği ancak herhangi bir kanala satışı gerçekleşmediği için projenin beklemede olduğu belirtildi.

Avlu dizisinde flaş gelişme: Demet Evgar ve Ceren Moray Avlu ile ekranlara geri dönüyor!

AVLU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan'ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz'in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz'i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz'in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.
Avlu dizisinde flaş gelişme: Demet Evgar ve Ceren Moray Avlu ile ekranlara geri dönüyor!

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALDI?

Dizinin başrolleri arasında Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse ve Kenan Ece yer almaktadır. Avustralya yapımı Wentworth dizisinden uyarlanmıştır. 2 sezon boyunca perşembe akşamları yayımlanan Avlu, 30 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan 44. bölümle sezon finali yapmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Ceren Moray Demet Evgar
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