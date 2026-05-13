AVM’de olay yaratan görüntü! Pantolonunu indirip...

İngiltere’nin Manchester kentindeki ünlü Trafford Centre alışveriş merkezinde çekilen görüntüler büyük tepki çekti. Bir kadının, alışveriş merkezinde uygunsuz poz verip görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından soruşturma başlatıldı.

ÇOCUKLARIN YANINDA UYGUNSUZ POZ İDDİASI

İddiaya göre kadın, AVM içerisinde kıyafetini indirerek fotoğraf çektirdi. Olay sırasında çevrede çocuklar ve ailelerin bulunduğu öne sürülürken, bir vatandaş durumu resmi şikayetle alışveriş merkezi yönetimine bildirdi.

Şikayette bulunan kişi, güvenlik kameralarının incelenmesini talep ederek yaşananları “utanç verici bir gösteri” olarak nitelendirdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Çekilen görüntülerin daha sonra kadının X hesabında paylaşıldığı belirtildi. Kadının sosyal medya profilinde, halka açık alanlarda çekilmiş benzer fotoğrafların da bulunduğu ifade edildi.

Bazı karelerin mağaza içerisinde çekildiği öne sürülürken, olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Trafford Centre yönetimi yaptığı açıklamada, olayın ciddiyetle ele alındığını duyurdu. Açıklamada güvenlik ekibinin kapsamlı inceleme başlattı.