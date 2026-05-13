Fotoğrafta bu pozu verirken dikkat! Dolandırılabilirsiniz

Zafer işareti olarak bilinen “V” el hareketi fotoğraf çekinirken sıklıkla kullanılıyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflarda verilen bu pozun biyometrik veri güvenliği açısından risk oluşturabileceği ortaya çıktı.

Zafer ya da barış sembolü olarak bilinen ve selfie’lerde sıkça kullanılan “V” işareti, teknoloji geliştikçe beklenmedik bir güvenlik riskini de beraberinde getiriyor. Güvenlik uzmanları, özellikle yüksek çözünürlüklü kameralarla çekilen yakın plan fotoğraflarda parmak izlerinin kopyalanabileceğini belirtiyor.

FOTOĞRAFLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE

Çinli güvenlik uzmanı Li Chang, bir televizyon programında yaptığı konuşmasında, selfie’lerde görünen parmak uçlarının biyometrik veri açısından ciddi risk taşıdığını anlattı.

Chang’a göre, kameraya yaklaşık 1,5 metre mesafeden çekilen fotoğraflarda parmak izi detayları büyük ölçüde elde edilebiliyor. Hatta 3 metre uzaklıktan çekilen görüntülerde bile parmak izinin önemli bölümleri çıkarılabiliyor.

YAPAY ZEKA YARDIMIYLA FOTOĞRAF KALİTESİNİ YÜKSELTİYORLAR

Uzman, yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojilerinin düşük kaliteli fotoğrafları iyileştirerek çıplak gözle fark edilmeyen parmak izi detaylarını görünür hale getirebildiğini gösterdi. Bu durumun özellikle biyometrik güvenlik sistemleri kullanan kişiler için potansiyel tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Çin Bilimler Akademisi’nde kriptografi profesörü olarak görev yapan Jing Jiu da yüksek çözünürlüklü görüntüler sayesinde parmak izi gibi detayların teknik olarak yeniden oluşturulmasının mümkün hale geldiğini doğruladı.

Bununla birlikte uzmanlar, yalnızca tek bir fotoğrafın çoğu zaman yeterli olmadığını, ışık, netlik ve açı gibi birçok faktörün süreci etkilediğini vurguluyor. Yine de sosyal medyada sık sık yakın plan selfie paylaşan kişilerin dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Fotoğraf paylaşmadan önce parmak uçlarını dijital olarak bulanıklaştırmak veya filtrelerle detayları gizlemenin güvenlik açısından faydalı olabileceği vurgulanıyor.

