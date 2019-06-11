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AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı

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YAŞAM  | 11.06.2019 20:01 | Son Güncelleme

Kayseri'de, H.K. (42) ve kızı D.K. (20), alışveriş merkezinin kapalı otoparkında otomobilin arka koltuğunda yarı çıplak yakalandı. Gözaltına alınan baba H.K., kızının şikayetçi olmaması üzerine çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı

Olay, dün Melikgazi ilçesinde bulunan alışveriş merkezinin kapalı otoparkında meydana geldi. Güvenlik görevlileri, otoparkta park halinde bulunan otomobilin arka koltuğunda H.K. ve D.K'yı yarı çıplak şekilde yakaladı.

BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Güvenlik görevlilerinin haber vermesiyle gelen polis ekipleri H.K.'yı gözaltına alırken, D.K. da emniyete götürüldü. Yapılan incelemede D.K'nın, H.K.'nın kızı olduğu belirlendi. D.K., ifadesinde babasından şikayetçi olmadığını söyledi.

'HAYASIZCA HAREKETLER' SUÇUNDAN İŞLEM YAPILARAK SERBEST BIRAKILDI

D.K., 'hayasızca hareketler' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Babası H.K. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kızının şikayetçi olmadığı H.K., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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(DHA)

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Kayseri AVM gözaltı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
lan bu nasıl dunyaaaaa?
aynen şaştım kaldım ya
Allah ım bu ne rezillik ya..
Tövbe estağfurullah...
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