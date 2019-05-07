AVM terasından atladı, ölmeyince kendini bıçakladı

Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki 2 katlı bir alışveriş merkezinin teras katında, bugün saat 07.00 sıralarında elinde bıçakla bir kişiyi gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracındaki yangın merdiveni ile yukarıya çıkan bir polis memuru, isminin Ömer E. olduğunu öğrendiği kişiyi, ikna etmek için çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri de binanın altına branda açarak önlem aldı. İşsiz olduğu ve maddi sıkıntı yaşadığı belirtilen Ömer E., polislerin tüm çabasına karşın yaklaşık 15 metre yükseklikteki terastan kendisini boşluğa bıraktı. Brandanın üzerine düşen Ömer E., bu sırada elindeki bıçakla kendisini karnından yaraladı. Polis ekiplerinin müdahale edip, elindeki bıçağı aldığı Ömer E., ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ömer E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay sırasında alışveriş merkezinin kapalı olduğu, Ömer E.'nin binanın dışındaki merdivenlerden teras bölümüne çıktığı bildirildi.

(DHA)

