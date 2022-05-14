Avokadonun bir aya kadar olgun kalmasını sağlayan akıllara durgunluk veren yöntem

Avokado çok lezzetli ve faydalı bir meyvedir. Ülkemizde son yıllarda popülaritesi artan avokadolar sıklıkla tüketiliyor. Tadı diğer meyvelere göre daha farklı olan avokado, ortasında iri çekirdeği olan armuta benzeyen bir meyvedir.

Karaciğere faydası olan avokado, ağız kokusunu önler, kan basıncını düşürür, kansere karşı korur ve daha birçok fayda sağlar... Diyet listelerinin vazgeçilmezi olan avokadonun aynı zamanda kalp krizini önlediği de iddia ediliyor.

AVOKADO NASIL SAKLANIR?

Avokadoyu muhafaza etmek zordur. Taze olarak satılan avokadoyu unuttuğunuz an bozulduğu an demektir. Avokadoyu daha uzun süre bozulmadan muhafaza etmenin çok basit bir yolu var. TikTok hesabından paylaştığı pratik bilgilerle dikkatleri üzerine çeken @shamamamahealing adlı kullanıcı; bütün avokadoyu bir kaba doldurulan soğuk suya batırıp çıkardıktan sonra buzdolabına kaldırdıktan sonra bir aya kadar tazeliğini koruduğunu iddia ediyor.

Kullanıcının önerdiği şekilde avokado muhafaza edenler başarılı sonuç elde ettiklerini belirten yorumlar yaptı. Olgunlaşma sürecini yavaşlatmak için en iyisi yemeye hazır avokadoların buzdolabında saklanmasıdır. Olgunlaşma sürecini hızlandırmak için yemeye hazır olmayan avokadoların oda sıcaklığında tutulması gerekir.



