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Avokadonun bir aya kadar olgun kalmasını sağlayan akıllara durgunluk veren yöntem

14.05.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avokado hem çok faydalı hem de çok lezzetli bir meyvedir. Ülkemizde son yıllarda popülaritesi oldukça artan avokado ile ilgili bazı kafa karışıklıkları vardır. Taze satılan avokadonun yenilecek kıvama gelmesi için olgunlaşması beklenir. Hassas bir süreç olan avokadonun olgunlaşması, kaçırıldığı an meyvenin bozulmasına neden oluyor. Avokadonun nasıl olgunlaştığı yumuşaklığı ve renk değişikliği ile anlaşılır. Basit yöntem ile avokadoyu bir aya kadar yemeye hazır olgun haliyle saklayabilirsiniz.

Avokadonun bir aya kadar olgun kalmasını sağlayan akıllara durgunluk veren yöntem

Avokado çok lezzetli ve faydalı bir meyvedir. Ülkemizde son yıllarda popülaritesi artan avokadolar sıklıkla tüketiliyor. Tadı diğer meyvelere göre daha farklı olan avokado, ortasında iri çekirdeği olan armuta benzeyen bir meyvedir.

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Karaciğere faydası olan avokado, ağız kokusunu önler, kan basıncını düşürür, kansere karşı korur ve daha birçok fayda sağlar... Diyet listelerinin vazgeçilmezi olan avokadonun aynı zamanda kalp krizini önlediği de iddia ediliyor.

Bu kadar faydalısı çok az bulunur! Kalp krizini engelliyorBu kadar faydalısı çok az bulunur! Kalp krizini engelliyor

AVOKADO NASIL SAKLANIR?

Avokadoyu muhafaza etmek zordur. Taze olarak satılan avokadoyu unuttuğunuz an bozulduğu an demektir. Avokadoyu daha uzun süre bozulmadan muhafaza etmenin çok basit bir yolu var. TikTok hesabından paylaştığı pratik bilgilerle dikkatleri üzerine çeken @shamamamahealing adlı kullanıcı; bütün avokadoyu bir kaba doldurulan soğuk suya batırıp çıkardıktan sonra buzdolabına kaldırdıktan sonra bir aya kadar tazeliğini koruduğunu iddia ediyor.

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Son yılların popüler yemeği avokadolu tost söylendiği kadar faydalı mı?Son yılların popüler yemeği avokadolu tost söylendiği kadar faydalı mı?

Kullanıcının önerdiği şekilde avokado muhafaza edenler başarılı sonuç elde ettiklerini belirten yorumlar yaptı. Olgunlaşma sürecini yavaşlatmak için en iyisi yemeye hazır avokadoların buzdolabında saklanmasıdır. Olgunlaşma sürecini hızlandırmak için yemeye hazır olmayan avokadoların oda sıcaklığında tutulması gerekir.

Her gün avokado yerseniz vücudunuza ne olur?Her gün avokado yerseniz vücudunuza ne olur?


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