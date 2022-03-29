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Her gün avokado yerseniz vücudunuza ne olur?

29.03.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avokado faydaları saymakla bitmeyen meyvelerin başında gelir. 1 ay boyunca günde bir adet avokado yerseniz vücudunuza ne gibi faydalar sağlayacağını biliyor musunuz? Tadı diğer meyvelere göre daha farklı olan avokado, ortasında iri çekirdeği olan armuta benzeyen bir meyvedir. Karaciğere faydası olan avokado, ağız kokusunu önler, kan basıncını düşürür, kansere karşı korur ve daha birçok fayda sağlar...

Her gün avokado yerseniz vücudunuza ne olur?

Avokado, armuttan daha büyük koyu yeşil kabuğu olan içi açık yeşil ve ortasında iri çekirdeği olan faydalı bir meyvedir. Yemeklerde kullanılmasının yanında kozmetik ve ilaç sektöründe de avokado kullanılır.

AVOKADO NASIL YENİR?

Avokadonun tadının tam olarak anlaşılabilmesi için olgunlaşmış olması gerekmektedir. Bu sebeple satın alırken daha yumuşak ve koyu renkli olan avokadoların tercih edilmesi yerinde olacaktır. Ancak çok fazla yumuşak olanlarda da bozulma ve çürüme görülebileceğinden, hafif sert biçimde alınarak yumuşamasının beklenmesi en doğru uygulamadır.

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Avokado ortadan ikiye bölünerek çekirdeğinin çıkarılmasının ardından bir kaşık yardımıyla kabuğundan ayırılarak tüketilebilir. Diğer bir yeme yöntemi ise kabuğunun bir bıçak yardımıyla soyulmasının ardından dilimlenmesi biçiminde olabilir. Avokado meyvesi tek başına yenebileceği gibi farklı yemeklere lezzet kazandırmak amacıyla da kullanılabilir. Özellikle avokado salatası, bu meyve için tercih edilen tariflerden bir tanesidir.

BİR AY BOYUNCA HER GÜN AVOKADO YERSENİZ NE OLUR?

Ağız kokusunu önler

Avokado, yüksek antibakteriyel aktiviteye sahiptir ve ağız kokusunun önüne geçebilir. Bu yüzden günde bir tane avokado yemek, ağız içindeki bakterilerin temizlenmesini sağlar.

Karaciğeriniz daha verimli çalışır

Karaciğer, kanımızdaki çoğu kimyasal seviyeyi düzenlediği için sağlıklı kalması ve düzgün çalışması çok önemlidir. Bu nedenle düzenli avokado yemenin karaciğer hasarını azalttığı görülmüştür.

Daha kolay kilo verebilirsiniz

Aşırı kilo alımı ve obezite dünya çapında bir sorundur. Bunu bir uzman ile değerlendirmek daha iyi olsa da, avokadonun kilo vermeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Avokado, doygunluğu artırır ve bağırsak hormonlarınız üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

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Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Sık sık soğuk algınlığı gibi gribal enfeksiyonlara yakalanıyorsanız, bağışıklık sisteminiz daha fazla ilgi istiyor olabilir. Neyse ki, avokadonun içindeki bileşenlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, virüsleri ve diğer enfeksiyonları önlediği kanıtlandı.

Kanserden ekstra korur

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin bazı kanser türlerini önleyebileceği neredeyse tüm uzmanlar tarafından onaylanmıştı. Avokado ise sağlıklı beslenmenin en önemli gıdalarından biridir. Sitotoksik özelliklere sahiptir, bu da avokadonun kanserojen hücreleri öldürebileceği ve bu hastalığın büyümesini önleyebileceği anlamına gelir.

Böbrekleriniz daha verimli çalışır

Avokado potasyum açısından zengin bir meyvedir. Eğer böbrek rahatsızlığınız varsa, bu meyveyi beslenmenize mutlaka dahil edin. Araştırmalar, düzenli olarak avokado yemenin böbrek fonksiyonlarını iyileştirdiğini ve daha verimli çalıştığını kanıtladı.

Kan basıncınızı düşürür

Yüksek tansiyonunuz varsa, avokado en büyük yardımcınız olabilir. Yüksek potasyum ve lutein içeriği, vasküler hastalıkları iyileştirmek ve vücudunuzdaki lipitleri arttırmak için harika bir meyvedir.

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Kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürür

Harvard Üniversitesi'ndeki uzmanlar, "Günde bir avokado kolesterolü azaltabilir" demiştir. Avokado, zararlı kolesterol seviyelerinde düşüşe yol açan yüksek miktarda lif, tekli doymamış yağlar ve bitki sterolleri içerir.

Cildinizin ışıldamasını sağlar

Avokado cilt sağlığı için şiddetle tavsiye edilir. Karotenoid özellikleri, ultraviyole ışınlarından korunmada yardımcı olabilir, bu da daha genç ve ışıltılı bir yüz ve vücuda yol açar.

Artrit semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olur

Artritten muzdarip insanlar genellikle eklem ağrısı çekerler. Ancak avokado bu ağrıların hafiflemesine yardımcı olabilir. Avokadonun içindeki antioksidan ve analjezik özellikleri ağrısız bir yaşam sürmenizi sağlar.


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