Bu kadar faydalısı çok az bulunur! Kalp krizini engelliyor

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, haftada 2 porsiyon yağlı meyve yemenin kalp krizi riskini azalttığı tespit edildi. Journal of the American Heart Association'da yayımlanan çalışmada, özellikle avokadonun faydalarına dikkat çekilirken, tereyağı, peynir veya işlenmiş et yerine yenildiği takdirde hem erkeklerde hem de kadınlarda kalp krizi riskinin azaldığı vurgulandı.

YÜZDE 21 ORANINDA AZALTIYOR

68 binden fazla kadın ve 41 binden fazla erkek üzerinde yapılan çalışmanın bulgularında haftada en az iki porsiyon avokado yemek, kalp krizi geçirme riskini avokado yememeye veya nadiren yemeye kıyasla yüzde 21 oranında azalttığının altı çizildi. Uzmanlar yenmesi gereken avokado miktarının avokadonun yarısı olduğunu belirtti.

HER YIL 18 MİLYON CAN ALIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, kardiyovasküler hastalıklar her yıl yaklaşık 18 milyon can alarak dünya çapında en çok can kaybına neden olan hastalık olarak öne çıkıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise, kalp hastalıklarının yalnızca ABD’de her 36 saniyede bir can aldığını belirtiyor.

AVOKADONUN DİĞER FAYDALARI

Avokado, diğer meyvelere kıyasla sağlıklı yağ açısından oldukça zengin bir meyvedir. İçinde bulunan çok sayıda antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini destekleyici özelliğe sahiptir. Avokadoda bulunan vitaminler kanser hastalıklarına karşı da koruyucu bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda içindeki fitokimyasallar, kemoterapi ilacı olan siklofosfamidin neden olduğu kromozom hasarını azaltmaktadır.

Aynı zamanda çok iyi bir Folat(folik asit) kaynağıdır. Sağlıklı bir hamilelik için önemli olan bu asit, yeni hücrelerin üretilmesine ve korunmasına yardımcı olur.

GÖZ, CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINA BİREBİR!

Göz, cilt ve saç sağlığı için faydalı bir meyve olan avokado C vitamini, E vitamini, K vitamini, piridoksin (B6), tiamin (B1) niasin (B3), folat (B9), riboflavin (B2), pantotenik asit (B5) vitaminleri ve potasyum, demir, magnezyum, fosfor, bakır, çinko ve manganez mineralleri ile lutein, beta-karoten ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir.

İyi bir lif kaynağıdır, az şeker içerir. Ortalama bir avokado yaklaşık 250 kaloridir ve bu kalorinin %75’inden fazlası iyi yağlardan gelir. Lifli yapısıyla tok tutar, yemeklerde trans yağlar yerine sağlıklı bir yağ olarak kullanılabilir.

Yapılan çok sayıda çalışma, avokado yemenin kolestrol gibi kan hastalığı risk faktörlerini ve ayrıca trigliseritlerini iyileştirebileceğini göstermiştir. Günde yarım porsiyon avokado tüketmek, erkeklerde total kolestrolün korunmasına yardımcı olur.

Avokado gibi doymamış yağ asidi içeren besinlerin yaşa bağlı göz fonksiyon bozukluklarına karşı etkili olduğu bilinmektedir. Lutein, katarakt ve sarı nokta hastalığı gibi göz hastalıkları riskini azaltabilir. Zeaksantin ile birlikte ultraviyole ışık üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir ve loş ışıkta görüşü artırabilir.

Avokadoyu kırmızı et alternatifi olarak vegan ve vejetaryenler tarafından rahatlıkla tüketilebilir. Kremsi kıvamından dolayı bebek maması yapılır.