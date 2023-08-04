Avrupa'da 4'te 4 sonrası ülke puanı alev aldı! Şampiyonlar Ligi için kritik viraj...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'i, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zalgiris'i, Beşiktaş'ın Tirana'yı ve Adana Demirspor'un Cluj'u mağlup etmesiyle birlikte temsilcilerimiz bir üst tura yükselme başarısı göstermişti. Bu durum sonrasında gözler, Türkiye'nin ülke puanındaki sıralamasındaki yerine çevrilmişti.

24/25 SEZONUNDA...

Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 2 ve Konferans Ligi’ne 1 takım gönderecek.

Lig şampiyonu - Şampiyonlar Ligi play-off

Lig 2.'si - Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

Lig 3.'sü - Avrupa Ligi 2. ön eleme

Lig 4.'sü - Konferans Ligi 2. ön eleme

Kupa şampiyonu - Avrupa Ligi play-off

İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum;

