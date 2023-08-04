Avrupa'da 4'te 4 sonrası ülke puanı alev aldı! Şampiyonlar Ligi için kritik viraj...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'i, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zalgiris'i, Beşiktaş'ın Tirana'yı ve Adana Demirspor'un Cluj'u mağlup etmesiyle birlikte temsilcilerimiz bir üst tura yükselme başarısı göstermişti. Bu durum sonrasında gözler, Türkiye'nin ülke puanındaki sıralamasındaki yerine çevrilmişti.
Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 2 ve Konferans Ligi’ne 1 takım gönderecek.
İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum;