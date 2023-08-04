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Avrupa'da 4'te 4 sonrası ülke puanı alev aldı! Şampiyonlar Ligi için kritik viraj...

04.08.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa'da oynadıkları rövanş maçları sornasında gözler ülke puanına çevrildi. Temsilcilerimizin aldığı galibiyetlerin ardından Türkiye, ülke puanında ilk 10 sırayı zorlamaya devam ediyor. İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralama ve son durum...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'i, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zalgiris'i, Beşiktaş'ın Tirana'yı ve Adana Demirspor'un Cluj'u mağlup etmesiyle birlikte temsilcilerimiz bir üst tura yükselme başarısı göstermişti. Bu durum sonrasında gözler, Türkiye'nin ülke puanındaki sıralamasındaki yerine çevrilmişti.

24/25 SEZONUNDA...

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Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 2 ve Konferans Ligi’ne 1 takım gönderecek.

  • Lig şampiyonu - Şampiyonlar Ligi play-off
  • Lig 2.'si - Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme
  • Lig 3.'sü - Avrupa Ligi 2. ön eleme
  • Lig 4.'sü - Konferans Ligi 2. ön eleme
  • Kupa şampiyonu - Avrupa Ligi play-off

İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum;

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