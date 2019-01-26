TREND

Avrupa'da Atatürk sürprizi!

aris.aras aris.aras
EKONOMİ  | 26.01.2019 13:38 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası’nda Atatürk resimli 'Euro' bastı. Türk koleksiyonerin çalışmaları sonucunda basılan para piyasada kullanılan euro ile aynı özelliklerde bulunuyor. Para, turizmde tanıtım ve hatıra amacıyla kullanılacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üzerinde Atatürk’ün portresinin bulunduğu euro bastı. Nümismat (Madalya ve eski para bilimiyle uğraşan) Özgür Honça'ın çalışma arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü süreç sonucunda basılan para, Türkiye’nin tanıtımı ve marka değerini ön plana çıkarmak amacıyla turizm alanında kullanılacak.

Söz konusu para, piyasada kullanılan euroya eş değer kalitesinde ve özelliklerinde basıldı. Koleksiyoner Honça, bundan sonraki amacı ise bir ‘Cumhurbaşkanları Serisi’ oluşturmak. Honça, konuyla ilgili çalışmalarını tamamlamasının akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunacak.

AW606554_01

"BİR TÜR HATIRA PARASI"

Yıllardır Nümismatik ile uğraştığını aktaran Honça, süreci şu sözlerle anlattı:

"Bir akşam beni takip eden arkadaşlarımdan biri (İbrahim Gölgeli) beni aradı ve “Avrupa’da yaşıyorum, Avrupa Merkez Bankası bu tür paralar basıyor, bu konuda öncü olmak istiyorum. Yardımcı olur musun?” dedi ben de kabul ettim. Fakat tuhaf geldi, Avrupa Merkez Bankası bizim paramızı neden bassın diye düşündüm, sonra bir ön çalışma yaptım. İlk başta olabilirliği konusunda endişelerim vardı. Paranın tasarımını Hollanda vatandaşı bir tasarımcımız (Christian Petermann) üstlendi. O konuda benim de yardımlarım oldu. Sonraki süreçte paraya son halini verdik ve basım takvimin beklemeye geçtik. Teslim ettikten kısa bir sonra paranın basılmasına ilişkin Avrupa Merkez Bankası’ndan ön onayın alındığına dair bilgi geldi. 3 hafta sonra da para basıldı".

Paranın, turizm amacıyla kullanılacağının altını çizen Honça, "Bir tür hatıra parasıdır. Değişik ülkelerde ülkelerinin tanıtımı açısında bu gibi uygulamalar yapıyor. Biz de bu şekilde Atatürk temalı para bastırmak istedik" ifadelerini kullandı.

AW606554_02

5 BİN ADET BASILDI

Paradan 5 bin adet basıldığını söyleyen Honça, bu serinin devamının gelmeyeceğini belirterek planladıkları başka çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

"BİR CUMHURBAŞKANLIĞI SERİSİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Bir Cumhurbaşkanlığı serisi yapmak istediklerini kaydeden Honça, "Bu konuyla ilgili bir çalışma yaptık. Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunacağız eğer onay verirlerse çalışmayı hayata geçireceğiz" dedi.

AW606554_03

Koleksiyoner Özgür Honça, sonraki süreçte Çanakkale Zaferi ve geliri şehit ailelerine bağışlanacak 15 Temmuz temalı bir para bastırmayı planladıklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi temalı bir seri yapmayı da düşünüyoruz, gerekli onayları aldıktan sonra yakın bir takvimde çıkacak. Bununla birlikte 15 Temmuz'u konu alan bir para basmayı da düşünüyoruz. Ancak bu kesinlikle ticari amaçlı olmayacak. Buradan sağlanan geliri şehit yakınlarına ve 15 Temmuz Derneği’ne bağışlayacağız"

İHA

Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiTürkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresi
Cep telefonları kapıdan girmek için yeterli olacakCep telefonları kapıdan girmek için yeterli olacak
18 yıldır takım elbisesini giyip simit satıyor18 yıldır takım elbisesini giyip simit satıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkez bankası Avrupa atatürk Euro para

En Çok Okunan Trend Haberler

Sokak ortasında rezalet! Güçlükle ayırdılar

Sokak ortasında rezalet! Güçlükle ayırdılar

Böyle sapıklık görülmedi

Böyle sapıklık görülmedi

Flaş gelişme! WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor

Flaş gelişme! WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor

Çuvalın içinden çıktı! Görenler şok geçirdi

Çuvalın içinden çıktı! Görenler şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Bir yılbaşı geleneğiydi! Zamlar onu da vurdu

Bir yılbaşı geleneğiydi! Zamlar onu da vurdu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni nesil güvenlik teknolojileri modayla buluştu

Cep telefonları kapıdan girmek için yeterli olacak

18 yıldır takım elbisesini giyip simit satıyor

18 yıldır takım elbisesini giyip simit satıyor

Sağlık raporu alan işçi, işten kovuldu! Sakın bunu yapmayın

İş yerinde sakın bunu yapmayın!

Brezilya'dan getirdiği yumurtadan üretti! Gören 'Bu nasıl tavuk' diyor

Brezilya'dan aldığı yumurtadan üretti! 'Bu nasıl tavuk' diyorlar

Sporcu gıdalarına 'kreatin' sınırı

Bakanlık açıkladı! 5 gram sınırı getiridi

Milli Piyango büyük ikramiye talihlisi ortaya çıkmadı... Zararı yarım milyonu buldu!

Milli Piyango duyurdu ama detayı gören olmadı! Zarar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.