Avrupa'da vize istemeyen ülkeler hangileridir?

Vize ile uğraşmadan ucuz uçak bileti ile ekonomik bir seyahat imkanı da sağlayan Avrupa'nın vizesiz ülkeleri, eğlence olanaklarıyla da keyifli br tatil imkanı sunuyor. Peki bu ülkeler hangileri? İşte bu sorunun yanıtı....
Avrupa'da Türk vatandaşlarına vize istemeyen bilhassa Balkanlar'da yer alan Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Gürcistan, Sırbistan ve Makedonya'dır.
24 saati geçmeyen konaklamalarda bazı Yunan adaları da Türk vatandaşlarına vize uygulaması yapmamaktadırlar.
Avrupa'da yer alan ve Schengen topluluğuna dahil olan ülkelerin hemen hemen tamamı, Türk vatandaşlarına şu anda vize uygulamaktadırlar.
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