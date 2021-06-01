Avrupa'da vize istemeyen ülkeler hangileridir?

Vize ile uğraşmadan ucuz uçak bileti ile ekonomik bir seyahat imkanı da sağlayan Avrupa'nın vizesiz ülkeleri, eğlence olanaklarıyla da keyifli br tatil imkanı sunuyor. Peki bu ülkeler hangileri? İşte bu sorunun yanıtı....

İŞTE AVRUPA'NIN VİZESİZ ÜLKELERİ

Avrupa'da Türk vatandaşlarına vize istemeyen bilhassa Balkanlar'da yer alan Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Gürcistan, Sırbistan ve Makedonya'dır.

YUNAN ADALARINI DA ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ!

24 saati geçmeyen konaklamalarda bazı Yunan adaları da Türk vatandaşlarına vize uygulaması yapmamaktadırlar.

SCHENGEN'E DAHİL OLAN ÜLKELERDE VİZE ZORUNLU

Avrupa'da yer alan ve Schengen topluluğuna dahil olan ülkelerin hemen hemen tamamı, Türk vatandaşlarına şu anda vize uygulamaktadırlar.

