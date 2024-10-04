SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi
  4. Avrupa'daki Türk gecesi tat vermedi! İkinci haftada sadece 2 puan... UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte Türkiye'nin yeri

Avrupa'daki Türk gecesi tat vermedi! İkinci haftada sadece 2 puan... UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte Türkiye'nin yeri

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.10.2024 08:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz bu haftayı kötü kapattı. Dün oynanan Avrupa Ligi mücadelelerinde Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kalırken, Beşiktaş ise ikinci karşılaşmasında da sahadan puansız ayrıldı. Konferans Ligi'nde oynayan Başakşehir de haftayı mağlubiyetle kapatırken, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeni yeri de belli oldu.

Avrupa'daki Türk gecesinde işler istediğimiz gibi gitmedi. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi'nde 2'nci hafta maçları heyecanı geride kalırken, Temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dün gece sahne aldı. Galatasaray ve Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrılırken, Beşiktaş ise ikinci haftada da puanla tanışamadı. Bu sonuçların ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında RFS ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, zorlu müsabakada rakibi karşısında 2-0'lık üstünlüğü yakaladı ancak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki puanı 4'e yükseldi.

AA-20241003-35813160-35813158-RFS_GALATASARAY_KARSILASMASI

BEŞİKTAŞ İKİNCİ HAFTADA DA KAYBETTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'ndaki müsabaka konuk Eintracht Frankfurt'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.

AA-20241003-35814221-35814214-BESIKTAS_EINTRACHT_FRANKFURT

FENERBAHÇE 1 PUANA RAZI OLDU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında Twente'ye konuk oldu. Twente ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 4 puana yükseldi.

AA-20241004-35814761-35814747-TWENTE_FENERBAHCE

BAŞAKŞEHİR DE YENİLDİ

Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, çarşamba akşamı Rapid Wien'e sahasında 2-1 yenilmişti.

AA-20241002-35801934-35801917-RAMS_BASAKSEHIR_RAPID_WIEN

UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA SON DURUM

Sadece 2 puan alabildiğimiz haftada temsilcilerimiz 400 puan toplarken, bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

ASFASF

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere 92.160
2- İtalya 81.231
3- İspanya 75.703
4- Almanya 74.035
5- Fransa 61.379
6- Hollanda 56.566
7- Portekiz 52.616
8- Belçika 46.000
9- Çekya 40.450
10- Türkiye 37.300
11- Norveç 32.250
12- Avusturya 31.000
13- İsrail 30.625
14- Danimarka 30.075
15- Yunanistan 30.000

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta maçları programı belli oldu.

Galatasaray, 23 Ekim Çarşamba günü 17.30'da Elfsborg'u konuk edecek. Fenerbahçe ise 24 Ekim Perşembe günü Manchester United'ı ağırlayacak.

Beşiktaş, 24 Ekim Perşembe günü 22.00'de Olimpik Lyon'a konuk olacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi beşiktaş fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına neden olan fotoğraf tüyler ürpertti!

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına neden olan fotoğraf tüyler ürpertti!

Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

Maç biter bitmez koşarak Arda Güler'in yanına gitti!

Maç biter bitmez koşarak Arda Güler'in yanına gitti!

Van Bronckhorst'tan Beşiktaş taraftarına serzeniş!

Van Bronckhorst'tan Beşiktaş taraftarına serzeniş!

Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta Rigas Fs ile 2-2 berabere kaldı!

Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta Rigas Fs ile 2-2 berabere kaldı!

Islıklı tepkiler sonrası taraftara seslendi!

Islıklı tepkiler sonrası taraftara seslendi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.