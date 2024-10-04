Avrupa'daki Türk gecesi tat vermedi! İkinci haftada sadece 2 puan... UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte Türkiye'nin yeri

Avrupa'daki Türk gecesinde işler istediğimiz gibi gitmedi. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi'nde 2'nci hafta maçları heyecanı geride kalırken, Temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dün gece sahne aldı. Galatasaray ve Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrılırken, Beşiktaş ise ikinci haftada da puanla tanışamadı. Bu sonuçların ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında RFS ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, zorlu müsabakada rakibi karşısında 2-0'lık üstünlüğü yakaladı ancak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki puanı 4'e yükseldi.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ HAFTADA DA KAYBETTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'ndaki müsabaka konuk Eintracht Frankfurt'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.

FENERBAHÇE 1 PUANA RAZI OLDU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında Twente'ye konuk oldu. Twente ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 4 puana yükseldi.

BAŞAKŞEHİR DE YENİLDİ

Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, çarşamba akşamı Rapid Wien'e sahasında 2-1 yenilmişti.

UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA SON DURUM

Sadece 2 puan alabildiğimiz haftada temsilcilerimiz 400 puan toplarken, bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere 92.160

2- İtalya 81.231

3- İspanya 75.703

4- Almanya 74.035

5- Fransa 61.379

6- Hollanda 56.566

7- Portekiz 52.616

8- Belçika 46.000

9- Çekya 40.450

10- Türkiye 37.300

11- Norveç 32.250

12- Avusturya 31.000

13- İsrail 30.625

14- Danimarka 30.075

15- Yunanistan 30.000

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta maçları programı belli oldu.

Galatasaray, 23 Ekim Çarşamba günü 17.30'da Elfsborg'u konuk edecek. Fenerbahçe ise 24 Ekim Perşembe günü Manchester United'ı ağırlayacak.

Beşiktaş, 24 Ekim Perşembe günü 22.00'de Olimpik Lyon'a konuk olacak.