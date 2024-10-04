Avrupa'daki Türk gecesi tat vermedi! İkinci haftada sadece 2 puan... UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte Türkiye'nin yeri

Avrupa'daki Türk gecesinde işler istediğimiz gibi gitmedi. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi'nde 2'nci hafta maçları heyecanı geride kalırken, Temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dün gece sahne aldı. Galatasaray ve Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrılırken, Beşiktaş ise ikinci haftada da puanla tanışamadı. Bu sonuçların ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında RFS ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, zorlu müsabakada rakibi karşısında 2-0'lık üstünlüğü yakaladı ancak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki puanı 4'e yükseldi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'ndaki müsabaka konuk Eintracht Frankfurt'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında Twente'ye konuk oldu. Twente ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Fenerbahçe bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 4 puana yükseldi.
Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, çarşamba akşamı Rapid Wien'e sahasında 2-1 yenilmişti.
Sadece 2 puan alabildiğimiz haftada temsilcilerimiz 400 puan toplarken, bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere 92.160
2- İtalya 81.231
3- İspanya 75.703
4- Almanya 74.035
5- Fransa 61.379
6- Hollanda 56.566
7- Portekiz 52.616
8- Belçika 46.000
9- Çekya 40.450
10- Türkiye 37.300
11- Norveç 32.250
12- Avusturya 31.000
13- İsrail 30.625
14- Danimarka 30.075
15- Yunanistan 30.000
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta maçları programı belli oldu.
Galatasaray, 23 Ekim Çarşamba günü 17.30'da Elfsborg'u konuk edecek. Fenerbahçe ise 24 Ekim Perşembe günü Manchester United'ı ağırlayacak.
Beşiktaş, 24 Ekim Perşembe günü 22.00'de Olimpik Lyon'a konuk olacak.