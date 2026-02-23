SPOR

Avrupa devleri peşindeyken geldi: Ozan Kabak’tan Alman pasaportu hamlesi

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, gösterdiği başarılı performansla transfer piyasasını hareketlendirdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kabak'a İngiltere, İspanya ve İtalya'dan birçok kulübün talip olduğu belirtiliyor. Öte yandan, oyuncunun Alman vatandaşlığına başvurması sürpriz bir gelişme olarak yorumlandı.

Burak Kavuncu
Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
Milli stoper Ozan Kabak, Hoffenheim'daki yükselen performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girerken, oyuncunun Alman vatandaşlığı başvurusu gündeme bomba gibi düştü.

ALMAN VATANDAŞLIĞINA BAŞVURDU!

Bundesliga temsilcisi TSG 1899 Hoffenheim’da forma giyen Ozan Kabak’tan dikkat çeken bir adım geldi. 25 yaşındaki milli stoperin Alman vatandaşlığı için resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Uzun süredir Almanya’da kariyerini sürdüren ve Bundesliga’da istikrarlı bir performans ortaya koyan Kabak’ın bu hamlesi, transfer süreci öncesi stratejik bir karar olarak yorumlandı. Alman pasaportu alması halinde Avrupa’da yabancı statüsü avantajı elde edebilecek olan deneyimli savunmacının, bu adımı kariyer planlamasının bir parçası olarak attığı değerlendiriliyor.

KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞUYOR!

Almanya Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, kariyerinde adeta yeniden doğuş yaşıyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından form tutmakta zorlanan 25 yaşındaki stoper, son haftalarda sergilediği üstün performansla takımının vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve kritik müdahaleleriyle dikkat çeken Kabak, hücum hattına da önemli katkılar sağlıyor. Son olarak Köln deplasmanında attığı golle takımına puanı getiren Ozan, üst üste iki maçta gol sevinci yaşayarak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.

Ozan Kabak'ın bu çıkışı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Alman basınında yer alan haberlere göre, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan birçok kulüp, milli oyuncuyu yakından takip ediyor. Hoffenheim ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, transfer sürecini daha da cazip hale getiriyor. Kulübü Hoffenheim, Kabak'ın sözleşmesini uzatmak istese de, artan taliplerin oyuncunun elini güçlendirdiği belirtiliyor. Oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde kulüplerle görüşmelere başlaması bekleniyor.

Ozan Kabak'ın Hoffenheim'daki yükselişi, hem milli takımımız hem de Türk futbolu adına sevindirici bir gelişme. Transfer piyasasında yaşanan hareketlilik ve vatandaşlık başvurusu, oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açacağının sinyallerini veriyor. Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler, Ozan Kabak'ın geleceği hakkında daha net bir tablo ortaya koyacaktır.

En Çok Aranan Haberler

