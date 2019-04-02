Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nde son durum nedir?

Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (General Data Protection Regulation – GDPR), Avrupa’da gizlilik yasalarında son 20 yıldır yapılan en önemli reform olarak öne çıkıyor. Yönetmelik ve ilgili uygulamalar, sadece Türkiye’de değil; ABD, Japonya ve Çin gibi ülkeler tarafından da dikkatle takip ediliyor.

GDPR Yönetmeliği, veri güvenliği ve şeffaflığın sağlanabilmesi için uç nokta güvenliği (antivirüs), yedekleme, iş sürekliliği (replikasyon), veri sınıflandırma, veri sızıntısı önleme (DLP), ağ güvenliği, şifreleme (encryption) gibi güvenlik ürünlerinin kullanılması öngörüyor. Bu nedenle GDPR ile ilgili gelişmeler, bilgi güvenliği kuruluşu ESET ve Avrupa’da bu yönde hizmet sağlayan tüm kuruluşlar tarafından da dikkatle izleniyor.

Şüpheli GDPR ihlalleri 95.000'den fazla şikayete neden oldu

Avrupa Komisyonu üyeleri, Mayıs 2018’de yürürlüğe giren yönetmelikle ilgili 8 aylık güncel verileri paylaştı. Buna göre, Avrupa Birliği vatandaşlarından, kişisel verilerin yanlış kullanıldığını bildiren 95 bin 180 şikayet alındığı duyuruldu.

Yetkililer genel olarak yeni gizlilik kurallarının olumlu etkilerine övgüde bulunarak, AB vatandaşlarının veri koruma ve diğer haklarının önemi konusunda daha bilinçli hale gelmelerinin yanı sıra, aynı zamanda bu haklarını kullandıklarını da belirttiler. Açıklamada "küresel bir standart haline gelen dünyadaki en güçlü ve en modern veri koruma kuralları" vurgusu yapıldı.