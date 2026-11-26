MacRumors’un haberine göre birden fazla kaynak, Apple’ın 2027’de yayımlanması beklenen büyük iPhone yazılım güncellemesi kapsamında Bildirim Merkezi’nde önemli değişiklikler yapmayı planladığını belirtti.

MacRumors, bilginin şimdilik yalnızca bir söylenti olduğunu vurguluyor. Değişikliklere ilişkin ayrıntılar son derece sınırlı. Apple’ın bildirim deneyimini nasıl iyileştirmeyi planladığı henüz bilinmiyor. Şu ana kadar belirli bir yeni özellik ya da tasarım değişikliği ortaya çıkmadı.

IPHONE’DA BİLDİRİM DENEYİMİ NASIL DEĞİŞEBİLİR?

Apple’ın iyileştirme yapabileceği alanlardan biri, reklam ve tanıtım amaçlı bildirimlerin yönetimi. Bazı uygulamalar, ürünlerin, aboneliklerin ve özel tekliflerin tanıtımını yapmak için anlık bildirimleri kullanıyor.

Apple’ın mevcut App Store kuralları, geliştiricilerin tanıtım amaçlı bildirimler göndermeden önce kullanıcılardan açık onay almasını ve kullanıcılara bu bildirimleri almayı bırakma seçeneği sunmasını gerektiriyor. Ancak görünüşe göre bazı uygulamalar bu kuralları göz ardı ediyor.

Daha gelişmiş bir bildirim yönetim sistemi, kullanıcıların bir uygulamanın bildirimlerini tamamen kapatmak zorunda kalmadan tanıtım amaçlı bildirimleri daha önemli bildirimlerden ayırmasını sağlayabilir.

Apple cihazları arasında daha iyi bildirim senkronizasyonu, daha gelişmiş filtreleme seçenekleri ve ayrı bir bildirim geçmişi de olası iyileştirmeler arasında yer alıyor.

Ancak bunlar, söylentinin dayandığı kaynakların açıkladığı özellikler değil, Apple’ın hayata geçirebileceği değişikliklere ilişkin örnekler.

IOS 28 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple’ın iOS 28’i 2027’nin haziran ayında yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) resmen tanıtması bekleniyor. Güncellemenin birkaç aylık beta test sürecinin ardından aynı yılın eylül ayında genel kullanıma sunulması öngörülüyor.