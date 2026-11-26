Bir kadının sosyal medyada paylaştığı şişmiş telefon bataryası görüntüsü, eski cep telefonlarının oluşturabileceği tehlikeyi yeniden gündeme getirdi. Kadın, yıllardır açılmayan ve şarj edilmeyen telefonunun bataryasının şiştiğini göstererek kullanılmayan cihazların çekmecelerde tutulmaması gerektiğini söyledi.

Teknoloji geri dönüşüm platformu Compare and Recycle'ın Ürün Direktörü Lee Elliott da lityum iyon bataryaların zamanla yapısının bozulabildiğini ve ciddi yangın riski oluşturabildiğini belirtti.

Elliott, kullanılmayan telefonların çekmecelerde, dolaplarda veya yatak altında tutulmasının sanıldığı kadar güvenli olmadığını söyledi.

BATARYA ŞİŞMESİ PATLAMAYA NEDEN OLABİLİR

Uzmanlara göre telefon kapalı olsa bile bataryanın içindeki kimyasal süreçler devam ediyor. Zamanla bozulan batarya; yüksek sıcaklık, fiziksel hasar veya uzun süre boş kalma gibi nedenlerle şişebiliyor. İleri durumlarda patlama ve yangın riski ortaya çıkabiliyor.

Özellikle sıcaklık değişimlerinin fazla olduğu çatı katı, kış bahçesi ve garaj gibi alanlarda saklanan telefonların daha fazla risk altında olduğu belirtiliyor.

Araştırmaya göre İngiltere'de her üç kişiden biri evinde kullanmadığı en az iki eski akıllı telefon bulunduruyor. Bu durumun ülke genelinde 45,6 milyondan fazla cihazı kapsadığı ifade ediliyor.

BATARYASI ŞİŞEN TELEFON İÇİN NE YAPILMALI?

Uzmanlar, telefonun ekranında yukarı doğru kalkma veya bataryasında şişme fark edildiğinde cihazın kesinlikle şarj edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Bu durumda telefon kapatılmalı, üzerine baskı uygulanmamalı ve yeniden çekmeceye kaldırılmamalı. Bataryanın kişinin kendisi tarafından çıkarılmaya veya tamir edilmeye çalışılmaması gerekiyor.

Şişmiş bataryaya sahip telefonların yetkili batarya geri dönüşüm noktalarına veya elektronik atık toplama merkezlerine teslim edilmesi öneriliyor.