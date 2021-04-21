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Avrupa Güreş Şampiyonası’nın ikinci gününde iki madalya

21.04.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Serbest Stilde Süleyman Atlı altın, Süleyman Karadeniz ise gümüş madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nın ikinci gününde iki madalya

Türkiye’yi 57 kg'da temsil eden Süleyman Atlı, Ukraynalı Kamil Kerymov'u 11-0, Bulgar Naim Salim Mikyay'ı 3-1 yenerek çıktığı finalde Gençler Avrupa Şampiyonu Rus rakibi Nachyn Mongush'u 6-5 yenerek ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

97 kg'da Süleyman Karadeniz ise Moldovalı Radu Lefter'i 10-0 sayı tuşuyla, Azerbaycanlı Shamil Zubariov'u 6-4, yarı finalde Gürcü Elizbar Odikadze'yi 7-5 yenerek çıktığı finalde Dünya Kupası Şampiyonu Rus Alikhan Zhabrailov ile karşılaştı.

Son dakikada 2-2 ile avantajlı olan milli güreşçi son anda verdiği puanlarla (6-4) yenilince gümüş madalya kazandı.

TAHA AKGÜL ALTIN MADALYA İÇİN MİNDERE ÇIKACAK

Avrupa, dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül ilk turda ezeli rakibi 3 kez Dünya Şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili'yi 6-1, çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i 6-1, yarı finalde de Belarus Dzianis Khramiankou'yu 4-0 yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi finalde Gençlik Olimpiyatları Şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşacak.

61 kg'da Emrah Ormanoğlu ilk turda İtalyan Simone Vincenzo Piroddu'yu 11-1 sayı tuşuyla yendi. Çeyrek finalde Rus rakibi Magomed Abasgadzhi'ye yenildi. Ormanoğlu, repesajda Bulgar rakibi Georgi Vangelov ile karşılaşacak.

KADIN GÜREŞÇİLER MİNDERE ÇIKIYOR

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın güreşçiler bugünden itibaren mindere çıkmaya başlayacak. Çekilen kura sonrasında rakiplerimiz de belli oldu. İşte Türkiye’yi temsil edecek olan güreşçiler ve rakipleri:

50 Kg Evin Demirhan Ukrayna'dan Oksana Livach

53 kg Zeynep Yetgil Ukrayna'dan Maria Vynnyk

55 kg Eda Tekin Moldova'dan Dragutan

57 kg Mehlika Öztürk Ukrayna'dan Akobia

59 kg Elif Yanık Rusya'dan Veronika Chumikova

62 kg Cansu Aksoy Polonya'dan Madrowska

65 kg Aslı Tuğcu Rusya'dan Lyubov Ovcharova ile

68 kg Nesrin Baş Polonya'dan Viktorya Colojia

72 kg Merve Pul Ukrayna'dan Alla Belinska

76 kg Ayşegül Özbege Polonya'dan Patricia Siperka ile ilk turda karşı karşıya gelecekler.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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