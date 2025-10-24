Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz G.Saray, F.Bahçe ve Samsunspor bu hafta 3'te 3 yaptı! Ülke puanı uçuşa geçti...

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un bu hafta kazandıkları karşılaşmaların ardından puanlarımız yükseldi. Temsilcilerimizin bu sezon alacakları her puan gelecek senelerde Avrupa kupalarına katılacak takımlarımız ve Milli takımımız için büyük öneme sahip. İşte puanlarımız ve sıralamalarımız…
Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, Bodo/Glimt’i 3-1 yenerken, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ekibimiz Fenerbahçe, Stuttgart’ı 1-0’la geçti.
UEFA Konferans Ligi’ndeki takımımız Samsunspor ise Dinamo Kiev’iiç sahada 3-0 yenerek bu haftayı 3/3 ile kapatmamamızı sağladı.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un, bu hafta kazanmalarıyla beraber takımlar ülke puanına 1.200 puan eklemeyi başardı. Türkiye ülke puanını 46.000'e çıkardı.
UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda son durum;
7) Portekiz 60.266
8) Belçika 56.350
9) Türkiye 46.000
10) Çekya 42.300
11) Yunanistan 39.112
12) Polonya 38.375
13) Norveç 37.987
14) Danimarka 36.981
15) İsviçre 32.500
16) Avusturya 32.250
Fenerbahçe - 51.250
Galatasaray - 45.750
Başakşehir - 19.500
Beşiktaş - 15.500
Sivasspor - 12.500
Trabzonspor - 11.000
Samsunspor - 9.200
Avrupa Kupalarındaki temsilcilerimizin bu haftaki seyirci sayıları ve tribün doluluk oranları;
Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt 45.275 / 53.978 %83.8
Fenerbahçe 1-0 Stuttgart 38.891 / 47.430 - %81.9
Samsunspor 3-0 FC Dynamo Kyiv 13.580 / 34.303 - %39.5
*Seyirci Sayıları UEFA'dan alınmıştır.
