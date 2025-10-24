Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz G.Saray, F.Bahçe ve Samsunspor bu hafta 3'te 3 yaptı! Ülke puanı uçuşa geçti...

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un bu hafta kazandıkları karşılaşmaların ardından puanlarımız yükseldi. Temsilcilerimizin bu sezon alacakları her puan gelecek senelerde Avrupa kupalarına katılacak takımlarımız ve Milli takımımız için büyük öneme sahip. İşte puanlarımız ve sıralamalarımız…

AVRUPA’DA 3/3 YAPTIK!

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, Bodo/Glimt’i 3-1 yenerken, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ekibimiz Fenerbahçe, Stuttgart’ı 1-0’la geçti.

UEFA Konferans Ligi’ndeki takımımız Samsunspor ise Dinamo Kiev’iiç sahada 3-0 yenerek bu haftayı 3/3 ile kapatmamamızı sağladı.

GÜNEŞ UFUKTAN ŞİMDİ DOĞAR!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un, bu hafta kazanmalarıyla beraber takımlar ülke puanına 1.200 puan eklemeyi başardı. Türkiye ülke puanını 46.000'e çıkardı.

UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda son durum;

7) Portekiz 60.266

8) Belçika 56.350

9) Türkiye 46.000

10) Çekya 42.300

11) Yunanistan 39.112

12) Polonya 38.375

13) Norveç 37.987

14) Danimarka 36.981

15) İsviçre 32.500

16) Avusturya 32.250

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI'NDA SON DURUM!

Fenerbahçe - 51.250

Galatasaray - 45.750

Başakşehir - 19.500

Beşiktaş - 15.500

Sivasspor - 12.500

Trabzonspor - 11.000

Samsunspor - 9.200

TRİBÜNLERİMİZ DOLDU

Avrupa Kupalarındaki temsilcilerimizin bu haftaki seyirci sayıları ve tribün doluluk oranları;

Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt 45.275 / 53.978 %83.8

Fenerbahçe 1-0 Stuttgart 38.891 / 47.430 - %81.9

Samsunspor 3-0 FC Dynamo Kyiv 13.580 / 34.303 - %39.5

*Seyirci Sayıları UEFA'dan alınmıştır.