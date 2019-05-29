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Avrupa Ligi'nde şampiyon Chelsea! Farka koştu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 29.05.2019 23:52 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde iki İngiliz takımının karşı karşıya geldiği mücadelede Chelsea, Arsenal'i 4-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Avrupa Ligi'nde şampiyon Chelsea! Farka koştu

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde iki İngiliz ekibi Chelsea ve Arsenal Bakü Olympik Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarı ortada bir oyun sergilenirken, soyunma odasına golsüz beraberlikle girildi. İkinci yarıya Chelsea çok etkili başladı.

49.dakikada Emerson'ın pasında topla buluşan Olivier Giroud gol perdesini açarken, 60.dakikada Eden Hazard'ın asistinde Pedro farkı 2'ye çıkardı. Bu golün ardından baskısını artıran Chelsea, 65.dakikada Eden Hazard'ın penaltı golüyle skoru 3-0'a getirdi.

69.dakikada Chelsea savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Alex Iwobi'nin şık vuruşu filelerle buluştu ve fark 2'ye indi. 72. dakikada maçın yıldız isimlerinden Hazard bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi. (4-1)
Chelsea, bu sonuçla tarihinde 6. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

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(İHA)

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