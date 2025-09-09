Mynet Trend

Avrupa'nın göbeğinde... Günde 40 bin TL kaybediyor: '5 gün dayanamayız'

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro krizi yaşanıyor. Metro sürücüleri greve gitti. Gündelik hayatta en çok kullanılan ulaşım aracı olan metronun olmaması ise hayatı felç etti. Bir işletmeci metro grevi nedeniyle müşterilerinin gelmediğini belirterek günde 700 Sterlin (Yaklaşık 40 bin TL) kaybettiğini açıkladı.

Ufuk Dağ

Londra'da bir kafe sahibi, müşteri sayısının az olması nedeniyle bugün kafesini açmaya bile değmediğini, gelirinin yaklaşık yüzde 80 düştüğünü söyledi.

GÜNDE 700 STERLİN KAYIP

Londra'da kafe işleten Prasanna Callaghan, Covid-19 pandemisinden sonra en kötü günlerini geçiriyor. Nedeni ise metro çalışanlarının greve gitmesi. Callaghan bu hafta günde 600 ila 700 sterlin kaybedeceğini belirtti.

İŞE DAHİ GİDEMİYORLAR

Buckingham Sarayı yakınındaki Crumpets Cafe'nin müdürü Callaghan Metro'ya yaptığı açıklamada, "Central Hattı'nın hemen üzerindeyim ama turistler dolaşamıyor ve ofis çalışanları işe gelemiyor. Bunun çok büyük bir etkisi olacak ve personelim de işe gidemeyecek." diyerek isyan etti.

"GELMENİN BİR ANLAMI YOK"

İşletmeci, bir çalışanın ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle hiç gelemediğini, otobüse binmek zorunda kalan diğerler çalışanların ise iki saate kadar geciktiğini söyledi. Callaghan açıklamasının devamında, "Şefin normal yolculuğu bir buçuk saat. Otobüsle ise üç ila dört saat sürüyor, bu yüzden buraya vardığınızda eve gitme vaktiniz geliyor, bu yüzden gelmenin bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Kafenin bugün hala açık olduğunu ancak dışarıda sadece iki veya üç kişinin dolaştığını belirten işletmeci çoğunluğunun yerel turistler olduğunu vurguladı. Normalde pazartesi günlerinin yoğun olduğu belirtilirken metro çalışanlarının grevinden sonra bu yoğunluğun kalmadığına dikkat çekti.

"BİR GÜN DAYANABİLİRİZ AMA..."

Callaghan "Covid'den bu yana çok ince bir çizgide yürüyoruz. Bir gün dayanabiliriz ama beş altı gün bizi uçuruma itebilir." ifadelerini kullandı.

ULAŞIM DURMA NOKTASINA GELDİ

Londra'daki grevler nedeniyle ulaşım ağı bugün durma noktasına geldi. İnsanlar diğer ulaşım araçlarına akın etti ve otobüs duraklarında uzun uzun kuyruklar oluştu.

HASTANELERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Hastaneler, hastaları yolculukları için daha fazla zaman ayırmaları veya gelemeyeceklerse randevularını önceden iptal etmeleri konusunda uyardı.

