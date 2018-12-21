Avrupa'nın yıldız golcüleri mazisini arıyor

Kariyerleri boyunca üstün performanslarıyla Avrupa'nın önde gelen liglerinde takımlarının başarısında önemli rol üstlenen yıldız oyuncular, bu sezon ise kaçırdıkları gollerle adından söz ettiriyor. Gol yollarındaki yetenekleriyle kendilerini birçok kez kanıtlamalarına rağmen bu sezonki performanslarıyla hayal kırıklığına yol açan futbolcular arasında Mario Balotelli, Radamel Falcao, Romelu Lukaku, Roberto Firmino ve Gonzalo Higuain öne çıkıyor.

Balotelli henüz golle tanışamadı

Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde uzun yıllar forma giymesine rağmen disiplinsiz tavırları nedeniyle gözden düşen Balotelli, yeniden kendini bulduğu Nice formasıyla bu sezon kariyerinin en kötü performansını sergiliyor.

Özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle yeşil sahaların "haylaz çocuğu" olarak lanse edilen Gana asıllı İtalyan forvet, 2016 yılında transfer olduğu Fransa ekibinde ilk sezonunda 17, geçen sezon ise 26 gole imza atarak kariyerinde çıkışa geçmesine rağmen bu sezon ise çıktığı 10 lig maçında henüz golle tanışamadı.