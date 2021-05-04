Avrupa seyahatinin kritik noktası! Avrupa’da ulaşım nasıl sağlanır?

Daha önce hiç bilmediğiniz bir şehre gittiğinizde anlaşılmak ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek çoğu kişi tarafından büyük bir probleme yol açar. Bu sorunun çözümü için turistler yabancı oldukları lokasyonlara dair önden araştırma yapmayı tercih eder. Bu araştırmaların başında ise ulaşım gelir. Avrupa’da ulaşım nasıl sağlanır?
Avrupa'da ulaşım daha çok trenle sağlanır. Avrupa'daki tren ağları son derece gelişmiştir. Ülkeler ve şehirler arasında ulaşımı hızlı bir şekilde sağlamak söz konusudur. Bunun dışında Avrupa'da yer alan tüm metropoller, metro ağlarıyla çevrilidir. Örneğin; Paris gibi büyük şehirlerin bir ucundan diğer ucuna 35 dakikada ulaşabilmek mümkündür. Ülkemizde olduğu gibi uçakla ve otobüsle de ulaşım sağlanabilmektedir.
Avrupa'da tren ulaşımlarını, normal hızlı tren ve hızlı tren olarak iki şekilde düşünmek gerekir. Ülkeler arasında gerçekleşen seyahatlerde normal süratte seyreden trenlerle birlikte, çok yüksek hızlara çıkan trenlerle birlikte ulaşım sağlanabilmesi mümkündür. Bilhassa Avrupa'da yaşayan insanlar, uçakla seyahat etmek yerine, bu tip trenlerle seyahat etmeyi tercih etmektedirler.
Almanya’nın Köln şehrinden hareket eden tren rotası, ilk durağında Hollanda’nın Amsterdam şehrine uğrar. Ardından ise güzergahını Belçika’nın Brüksel şehrine çevirir ve burada mola verir. Molanın sonrasında ise son durağı olan Fransa’nın başkenti Paris’te hareketini bitirir. Benelüks olarak bilinen bu tren hattında yolculuk yaklaşık 12 gün sürüyor.
İtalya’nın turistik cazibe merkezi şehirlerini ziyaret eden İtalyan hattı, Roma'da Vatikan, Floransa'da Pisa, Venedik'te Burano Adası’na uğruyor. Yaklaşık 1 hafta süren tren yolculuğu sırasında İtalya’nın doğal ve tarihi güzelliklerine tanıklık edebiliyorsunuz.
Avusturya'nın başkenti Viyana'dan başlayan yolculuk, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag ile devam ediyor. Her yanı tarih kokan bu şehirlerden hemen sonra Macaristan'ın başkenti Budapeşte ve son durak olan Slovakya'nın başkenti Bratislava yer alıyor.
Avrupa’nın göller bölgesinde olarak isimlendirilen Alpler turu, İtalya ve İsviçre ülkelerini kapsıyor. İtalya'nın kuzeyinde yer alan Como Gölü'nden başlayan tren yolculuğu; Alp Dağları ve eteklerini kapsayan Almanya, Fransa ve Avusturya sınırlarına kadar uzanıyor.
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