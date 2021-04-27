Yaz döneminde Avrupa’da hangi ülkeler tercih edilir?

Kültürün, eğlencenin, denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkartacağınız Avrupa’da yaz tatilini en iyi şekilde geçirmek için aslında birçok seçeneğiniz bulunuyor. Kültürel ağırlık seyahatler yapabileceğiniz gibi denizin kıyısındaki ülkeleri de tercih edebilirsiniz. Avrupa'da yaz tatilini en iyi şekilde geçirmek için hangi ülkeleri tercih etmelisiniz? İşte bu sorunun yanıtı...
Yaz döneminde Avrupa seyahat edecek Türk misafirler için fikirlerini sunan Tolga Tekin, iki farklı tipteki tatil anlayışının altını çizdi. Kültürel ağırlıklı seyahatlerin yanında Tekin, deniz-kum ve güneş keyfi yapmak isteyen tatilcilerin de olabileceğine dikkat çekti.
Deniz-kum ve güneş tatili olarak isimlendirilen yaz mevsiminin doyasıya yaşandığı plan için son birkaç yıldır çok tercih edilen yerlerin başında Yunanistan, Güney Fransa, Adriyatik kıyıları, Dubrovnik, Karadağ, Kanarya Adaları ve İbiza gibi destinasyonlar tercih edilebilir. Kültür turları içerisinde, hava şartları el verdiği müddetçe Orta Avrupa, Balkanlar, İtalya ve İspanya'nın tercih edilebileceğini söyledi.
İşte yaz tatilinin tadını çıkartabileceğiniz Avrupa ülkelerinden bazıları:
İtalya: Avrupa’nın tursit bakımından en zengin lokasyonlarından biri olan ülke hem kültürel hem de deniz tatili imkanı sunuyor. İtalya’da bulunan Capri Adası, Porto Cesareo sahilleri, Tropea sahilleri, San Vito Lo Capo sahili ve Positano sahili benzersiz bir deneyim sunuyor.
Fransa: Yazların ayrı bir etkileyici ve güzel olan bir ülkede Fransa’dır. Modanın, mimarinin, müzelerin keyfini çıkaracağınız Fransa'da kafelerde leziz yiyeceklerin tadını çıkarabilir, akşamları Seine Nehri kenarında keyifli vakit geçirebilir, geceleri düzenlenen sayısız etkinliklere katılabilirsiniz. Koronavirüs pandemisinin gölgesinde ertelense de 21 Haziran’da La Fete De La Musique (Yaz Gün Dönümü) Festivali’ne katılabilirsiniz.
İspanya: İspanya sokaklarında sıcacık havayı hissederken sahil şeridinde serinleyebilirsiniz. İspanya 3000 kilometrelik sahil kesimine sahip bir ülke. İspanya plajları dünya çapında meşhur. İspanya’ya gidip de sahil kenarında bir gün geçirmeden dönmemek gerekir. La Concha Plajı, San Sebastian, Morro Jable Plajı, Fuerteventura Adası, Kanarya Adaları, Alcudia Plajı ve Mayorka Adası İspanya’nın en güzel plajları arasındadır.
Portekiz: Avrupa kıtasının en ucunda bulunan Portekiz'de Akdeniz ikliminden nasibini alan ülkelerden biri. Atlas Okyanusu kıyısında pek çok sahile sahip olan Portekiz'de Lagos ve Cascias bölgelerinin muhteşem koylarında kendinizi denizin ve güneşin kollarına bırakabilirsiniz.
Malta: İtalya’ya oldukça yakın bir ada ülkesi olan Malta, sıcak iklimi ile yaz aylarının deniz tatili için en popüler rotasıdır. Valetta deniz ve güneş ikilisinden sonuna kadar yararlanabileceğiniz eşsiz sahilleri ve güzel restoranları ile doğru bir adrestir.
Hırvatistan: Adriyatik kıyılarının en güzel ülkelerinden biri olan Hırvatistan, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Hvar, Split ve Zadar adaları yaz aylarında keyifli zaman geçirmek isteyenleri adeta kucaklıyor.
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