Yaz döneminde Avrupa’da hangi ülkeler tercih edilir?

Kültürün, eğlencenin, denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkartacağınız Avrupa’da yaz tatilini en iyi şekilde geçirmek için aslında birçok seçeneğiniz bulunuyor. Kültürel ağırlık seyahatler yapabileceğiniz gibi denizin kıyısındaki ülkeleri de tercih edebilirsiniz. Avrupa'da yaz tatilini en iyi şekilde geçirmek için hangi ülkeleri tercih etmelisiniz? İşte bu sorunun yanıtı...

Yaz döneminde Avrupa seyahat edecek Türk misafirler için fikirlerini sunan Tolga Tekin, iki farklı tipteki tatil anlayışının altını çizdi. Kültürel ağırlıklı seyahatlerin yanında Tekin, deniz-kum ve güneş keyfi yapmak isteyen tatilcilerin de olabileceğine dikkat çekti.

HEM YAZ MEVSİMİNİN TADINI ÇIKARTACAK HEM KÜLTÜRE DOYACAKSINIZ

Deniz-kum ve güneş tatili olarak isimlendirilen yaz mevsiminin doyasıya yaşandığı plan için son birkaç yıldır çok tercih edilen yerlerin başında Yunanistan, Güney Fransa, Adriyatik kıyıları, Dubrovnik, Karadağ, Kanarya Adaları ve İbiza gibi destinasyonlar tercih edilebilir. Kültür turları içerisinde, hava şartları el verdiği müddetçe Orta Avrupa, Balkanlar, İtalya ve İspanya'nın tercih edilebileceğini söyledi.