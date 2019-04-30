Avrupa, Türk yönetmenin 'Misafir'iyle ön yargıları yıkmaya çalışıyor

Uluslararası Mülteci Film Festivali'ne katılmak üzere İzmir'e gelen Andaç Haznedaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Misafir'in, Suriyeli bir çocuğun gözünden savaş ve sonrasındaki dramı anlattığını belirtti.

Filmin, gerçek bir yaşam öyküsünü konu aldığını kaydeden Haznedaroğlu, "Ayağı kırılan bir Suriyeli çocukla karşılaşmamdan yola çıktım. Filmde kendi hikayemi anlattım." diye konuştu.

"Yarın savaş çıkarsa sen ne yaparsın?" diye düşündüğünü ve ardından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sığınmacıların yaşamına tanıklık ettiğini belirten Haznedaroğlu, Suriye sınırında yaklaşık 500 aileyle görüştüğünü ifade etti.

İzlenimlerinin ardından Suriyeli bir kadın ve çocuğunun sınırdan geçme hikayesini beyaz perdeye aktardığını dile getiren Haznedaroğlu, 4 yıl süren çalışmalar sonucu Misafir'in 2017'de çekildiğini vurguladı.

"GERÇEK HİKAYE OLDUĞU İÇİN İZLEYİCİ ÇOK ETKİLENİYOR"

Misafir'in birçok festivale katıldığını ve ödüllerle döndüğünü kaydeden Haznedaroğlu, düşünceleri değiştiren filmin asıl bu şekilde başarıya ulaştığını dile getirdi.

Öncelikle kendi yaşamında göçmenlere bakış açısının değiştiğini vurgulayan Haznedaroğlu, şöyle devam etti:

"Film, izlendiği yerlerde düşünce değişikliğine neden oldu. Mülteci nefretinin arttığı Avrupa'da okul sinemalarına alındı, festivallerde ilgiyle karşılandı. Benim amacım da buydu zaten. Bu insanlarla ilgili ön yargıyı kırmak, meselenin gerçeğini anlatmaktı. Yüzde 90'ı gerçek bir hikaye olduğu için izleyici çok etkileniyor."